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Libertad sin medidas para los tres miembros de 'Los Saúles' detenidos en Huelma (Jaén)

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Almería, 6 jun (EFE).- Los tres miembros del clan de 'Los Saúles' de Adra (Almería) detenidos este viernes de forma preventiva en Huelma (Jaén) han quedado en libertad provisional sin medidas cautelares, en calidad de investigados por delitos de amenazas y tenencia ilícita de armas.

Según han indicado a EFE fuentes judiciales, los arrestados han sido puestos a disposición judicial este sábado en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaén, plaza número 3. Tras prestar declaración, asistidos por su abogado defensor, Alejandro Cóndor, la autoridad judicial ha decretado su puesta en libertad provisional.

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Estas tres personas fueron arrestadas de madrugada por la Guardia Civil tras el registro de cuatro domicilios en la barriada jiennense de Mirabueno.

Tal y como confirmó el viernes la Delegación del Gobierno en Andalucía, se trató de una actuación de carácter preventivo al hallarse "indicios razonables" de que este grupo preparaba una inminente represalia armada.

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La intervención policial tenía como objetivo prioritario cortar de raíz la escalada de hostilidades tras el grave ataque armado perpetrado hace apenas unos días, el 27 de mayo, en la misma localidad de Huelma.

En ese suceso, cuatro personas fueron acribilladas en plena calle, y entre los heridos había dos hijos de Antonio Santiago Muñoz, alias 'Saúl el Viejo'.

Esta espiral de violencia responde al abierto y peligroso enfrentamiento que 'Los Saúles' mantienen con el clan rival de 'Los Lateros' desde el 2 de junio de 2025.

En aquella fecha, un joven de 22 años vinculado a 'Los Lateros' fue asesinado con un arma de fuego en la puerta de su vivienda en la barriada abderitana de Puente del Río.

Por aquel homicidio originario, la justicia mantiene una orden de búsqueda y captura contra el patriarca 'Saúl el Viejo', quien permanece huido, en una causa cuya instrucción acaba de reanudarse esta misma semana en los juzgados de Berja (Almería) en medio de un clima de extrema tensión entre ambas familias. EFE

mma/av/jlg

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