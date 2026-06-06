Juan Mari Aburto anuncia que no optará a la reelección como alcalde de Bilbao en los próximos comicios municipales

El alcalde de Bibao, Juan Mari Aburto, ha anunciado este sábado que no optará a la reelección como regidor de la capital vizcaína en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, decisión que se ha adoptado "tras una larga reflexión conjunta" con el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola.

Aburto ha realizado este anuncio en rueda de prensa en Sabin Etxea de Bilbao, junto a Iñigo Ansola, tras una reunión con la militancia en la que se ha dado a conocer la decisión.

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En su discurso el todavía regidor ha explicado que "se ha decidido que Bilbao necesita un nuevo liderazgo" tras una decisión "que ha sido compartida conmigo".

"Un liderazgo del PNV que tiene que estar basado en valores y en proyectos fuertes y un liderazgo con ganas de darlo todo, como yo y mi equipo hemos hecho y seguimos haciendo en los próximos meses, en el próximo año", ha asegurado.

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"UN GRAN HONOR"

El alcalde ha asegurado que en el PNV son "todos y todas eslabones de una cadena", y que la cadena que empezó con él "hace más de una década no se ha roto hoy ni se romperá mañana". "Estoy seguro de que la sociedad bilbaína volverá a colocar en la alcaldía a una persona del PNV", ha pronosticado.

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Por otra parte, Aburto ha reconocido, "aunque suene a tópico", que "ser alcalde de Bilbao es un gran honor", y ha puesto en valor el "esfuerzo y trabajo para mejorar la calidad de vida de esta ciudad, se sus gentes y sus barrios".

"Sabéis cómo soy, me conocéis, sabéis que lo he dado todo, mi compromiso por y con Bilbao, dejándome incluso parte de mi salud", ha reconocido. Después, se ha dirigido al presidente del BBB para afirmar estar seguro de que "las llaves de esta ciudad estarán en buenas manos, en las mejores".

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Tras opinar que "habrá tiempo de hablar de legados" pero que quiere ser recordado como "una buena persona", ha recordado que cuando Itxaso Atutxa, expresidenta del BBB, le propuso ser candidato a la alcaldía de la villa no preguntó "por qué".

"Simplemente di las gracias. Y desde aquél momento me comprometí conmigo mismo que cuando llegara este momento tampoco preguntaría por qué y simplemente daría las gracias. Es lo que hoy he hecho delante de la afiliación del PNV", ha asegurado.

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AGRADECIMIENTOS

Aburto ha agradecido a su partido, a la base del partido en Bilbao, a la sociedad de Bilbao en general y a los profesionales de los medios de comunicación, que "siempre" han mostrado "respeto, cariño, comprensión y apoyo en los momentos buenos y en los no tan buenos".

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"Y, si me permitís, un eskerrik asko muy especial a mi familia, a Arantza, a Asier y a Jon, a los que más he quitado durante este tiempo, a los que menos he dado durante este tiempo, pero que han sido cada día la fuerza para seguir adelante, que han sido el soporte diario en mi función como alcalde, y han sido los que han querido también que sufrir alguno de los sinsabores que tiene esto de ser alcalde", ha expresado emocionado.

"ESFUERZO Y GENEROSIDAD"

Por su parte, el presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha agradecido el compromiso del alcalde de Bilbao, su "esfuerzo constante y generosidad innata".

"Representas como nadie el compromiso con las personas: la cercanía, la atención, el interés, la complicidad, la generosidad con cada persona", ha afirmado sobre Aburto.

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Además, ha afirmado que el alcalde "cumple de lleno" el lema utilizado hace unos años, 'compromiso con las personas'. "Representas el espíritu de un partido que pone a la persona y no al individuo en el centro, que construye la sociedad y la nación vasca desde el respeto y la contribución de cada persona, de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Este es el Bilbao que queremos. Marca de la casa, Juan Mari Aburto", ha añadido.

Por último, Ansola ha emplazado a "seguir adelante" tras el "breve alto en el camino" para agradecer la trayectoria de Aburto. "Nos queda mucho, mucho por hacer y solo lo conseguiremos si seguimos como hasta ahora, trabajando juntos y juntas", ha dicho.

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Tras la rueda de prensa, Aburto ha recibido el aplauso de la militancia, así como de miembros de su partido con representación en el Ayuntamiento de Bilbao, como los concejales Amaia Agirre, Itziar Urtasun, Kontxi Claver o Asier Abaunza.