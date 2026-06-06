Jorge Vilda apuesta por una final Marruecos-España en el Mundial: "tienen nivel"

Fátima Zohra Bouaziz

Rabat, 6 jun (EFE).- El Mundial 2026 puede dar muchas sorpresas, según Jorge Vilda, técnico de la selección femenina marroquí, que apuesta por una final Marruecos-España porque ambos conjuntos tienen "equipo" y "nivel", asegura en una entrevista con EFE en Rabat.

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Vilda, que condujo a España al título mundial femenino en 2023 y dirige a Marruecos desde hace casi tres años, augura un Mundial masculino más abierto e imprevisible por la ampliación a 48 equipos, aunque sostiene que tanto Marruecos como España cuentan con argumentos para llegar muy lejos.

"En eliminatorias va a haber muchas sorpresas, pero en cuanto a Marruecos y España, mi deseo, como he dicho antes, es que jueguen a la final. Creo que tienen equipo para hacerlo, creo que tienen nivel", apunta.

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"En estos campeonatos siempre tienes que tener un poquito de suerte, un poquito de aire a favor para llegar hasta el final. Pero yo auguro y creo que los dos van a llegar muy lejos", aventura.

El fútbol marroquí, continúa Vilda, atraviesa una etapa de expansión impulsada por resultados como la histórica semifinal de la selección masculina en el Mundial de Catar 2022, el título mundial sub-20 conquistado en Chile y los avances de sus equipos en distintas categorías.

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Ese crecimiento se sustenta en una apuesta por la formación de talento y la modernización de infraestructuras, con academias de élite y nuevos campos, como el futuro gran estadio de Casablanca, cuya inauguración está prevista para finales de 2027 y que aspira a albergar la final del Mundial de 2030, en competencia con el Santiago Bernabéu.

Para Vilda, Marruecos es "sin duda una potencia mundial del fútbol" y considera que "lo mejor todavía está por llegar" en un país donde este deporte despierta una enorme pasión y que "se para cada vez que juega cualquier selección" ya sea masculina o femenina.

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"Marruecos es un país que ama al fútbol. Solo tienes que salir a las calles para ver que todo el mundo está jugando al fútbol, en la playa, en los campos, en los parques, todo el mundo. Mujeres, niños, niñas, ves por todos los sitios jugando a fútbol", afirma el técnico español, que vivió de cerca la última Copa Africana y opina que pocas aficiones igualan la pasión que se respira en el país: "Yo la puedo comparar con Argentina, a ese nivel".

La apuesta por el fútbol femenino

Desde el Complejo Mohamed VI de Fútbol de Salé, en las afueras de Rabat, Vilda vive estos días inmerso en la preparación de las 'Leonas del Atlas' para los amistosos previos a la Copa Africana, que Marruecos acogerá del 25 de julio al 19 de agosto.

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El torneo servirá para medir la progresión de una selección que ha irrumpido entre las potencias africanas tras encadenar dos subcampeonatos continentales y alcanzar los octavos de final en su debut mundialista en 2023. Ahora, el gran reto de Vilda pasa por consolidar ese crecimiento y lograr la clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

La apuesta de Marruecos por el fútbol femenino forma parte de un proyecto que Vilda define como "valiente, decidido y de grandes objetivos". El técnico destaca un cuerpo técnico profesional, con especialistas españoles y marroquíes, instalaciones de primer nivel y una plantilla que combina talento formado en clubes y academias locales con futbolistas procedentes de la diáspora.

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A corto plazo, el objetivo es dar un paso más tras el subcampeonato de la última edición, una final que todavía permanece en la memoria del grupo: "Lo tuvimos muy cerca porque nos pusimos 2-0. Esa espinita todavía la tenemos todos, las jugadoras, incluso yo", reconoce Vilda.

La prioridad, explica, es alcanzar las semifinales, que otorgan el billete para el Mundial de 2027. "Y una vez allí, aspirar a todo", concluye. EFE

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(foto) (vídeo)