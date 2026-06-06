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Florentino Pérez da la bienvenida al papa: "Es un orgullo que sea del Real Madrid"

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Madrid, 6 jun (EFE).- Florentino Pérez, presidente en funciones del Real Madrid y candidato a la reelección, ha dado este sábado la "bienvenida" a España al papa y ha declarado que para todos los seguidores es "un orgullo" que haya confesado que 'Robert Prevost' es seguidor del conjunto blanco.

El máximo dirigente del Real Madrid, en su discurso de cierre de campaña, ha aprovechado para dedicar unas palabras a León XIV, que ha llegado hoy a la capital, en donde estará hasta el martes, cuando se trasladará a Barcelona.

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Florentino Pérez se ha referido a las declaraciones que ha hecho el pontífice a los periodistas que viajan en el avión papal, donde ha recordado que como prior de los agustinos hizo cerca de cincuenta viajes a España, bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa "es de todos los equipos", el estadounidense Robert Francis Prevost "es del Real Madrid".

"Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido santidad", ha dicho Florentino en su discurso. EFE

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