ERC activa la maquinaria para las generales entre las dudas por Rufián y la legislatura

Barcelona, 6 jun (EFE).- ERC aprueba este sábado el reglamento que regula la confección de las listas para las próximas elecciones generales, un trámite ordinario que ahora cobra más interés dada la inestabilidad de la legislatura y el pulso que mantiene el líder republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, con la dirección.

Esquerra celebra hoy en Banyoles (Girona) un Consell Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, en el que aprobará el reglamento, dando el pistoletazo de salida al proceso para elaborar la candidatura, aunque todavía sin concretar nombres de candidatos ni fijar fechas para elegir al cabeza de lista.

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El reglamento, que según fuentes consultadas por EFE no diferirá mucho del de las anteriores elecciones generales, establecerá los criterios para elegir al cabeza de cartel o cómo deberían desarrollarse unas hipotéticas primarias en caso de que haya más de un aspirante.

En cualquier caso, la presidencia del partido seguirá pudiendo proponer hasta un 25 % de los candidatos, mientras que el resto de los nombres saldrán de las federaciones territoriales y las sectoriales. La Comisión Electoral -formada principalmente por miembros de la dirección y que se constituye también hoy- tiene la potestad de ordenar la lista.

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Este trámite, que habitualmente suscita poco interés, ha adquirido relevancia al coincidir con el pulso entre Rufián y la dirección.

El líder de ERC en el Congreso hace meses que apuesta por la creación de un frente de izquierdas que incluya a partidos como Podemos y Sumar, en contra de la opinión de la cúpula de Esquerra, y hace dos semanas señaló que no repetiría como cabeza de lista de los republicanos "si no hay unas condiciones", que no especificó, aunque fuentes del partido apuntan precisamente a la elaboración de la lista.

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A pesar de todo, la dirección de ERC sigue apostando por Rufián como su jefe de filas en el Congreso y quiere que repita.

El mismo líder de ERC, Oriol Junqueras, lo reafirmó ayer y aunque aseguró que "acoge con enorme interés y cariño las opiniones de todos", remarcó que "las listas del partido las hacen los militantes del partido".

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En la misma línea se expresó la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, que se mostró convencida de que "todo el mundo se podrá sentir cómodo" en las listas, pero reiteró que se confeccionarán siguiendo los procesos establecidos.

Sin embargo, este choque ha enturbiado las relaciones dentro del grupo parlamentario en el Congreso y así lo hizo patente uno de sus compañeros de bancada, el diputado Jordi Salvador, que en un mensaje ne X le pidió a Rufián "respeto" al equipo de Esquerra en Madrid y a la militancia: "ERC no es una plataforma personal ni un espacio de ultimátums. Si hace falta, algunos hablaremos en público, al menos yo, y se acabará la tontería. La paciencia tiene un límite".

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Más de un año antes de que llegue el fin del mandato, Esquerra empieza a engrasar la maquinaria para afrontar las elecciones a las Cortes Generales, justamente en uno de los momentos de más debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez por las investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE.

Junqueras defendió ayer mismo la continuidad de la legislatura -"probablemente nosotros la damos menos por muerta que el PSOE", aseveró- porque necesita que se materialicen acuerdos como el de la nueva financiación singular, pero fuentes de los republicanos sostienen que deben estar "preparados" para todos los escenarios.

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Justamente, en 2023 el adelanto electoral sorprendió a todos e impidió seguir todos los procedimientos formales para elaborar sus listas.

Entonces, con la anterior dirección de ERC, el liderazgo de Rufián en el Congreso sí que se había puesto en duda, pero la repentina convocatoria hizo que el mismo Junqueras le confirmara como candidato pocas horas después de conocerse el adelanto electoral. EFE

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