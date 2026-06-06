Espana agencias

ERC activa la maquinaria para las generales entre las dudas por Rufián y la legislatura

Guardar
Google icon

Barcelona, 6 jun (EFE).- ERC aprueba este sábado el reglamento que regula la confección de las listas para las próximas elecciones generales, un trámite ordinario que ahora cobra más interés dada la inestabilidad de la legislatura y el pulso que mantiene el líder republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, con la dirección.

Esquerra celebra hoy en Banyoles (Girona) un Consell Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, en el que aprobará el reglamento, dando el pistoletazo de salida al proceso para elaborar la candidatura, aunque todavía sin concretar nombres de candidatos ni fijar fechas para elegir al cabeza de lista.

PUBLICIDAD

El reglamento, que según fuentes consultadas por EFE no diferirá mucho del de las anteriores elecciones generales, establecerá los criterios para elegir al cabeza de cartel o cómo deberían desarrollarse unas hipotéticas primarias en caso de que haya más de un aspirante.

En cualquier caso, la presidencia del partido seguirá pudiendo proponer hasta un 25 % de los candidatos, mientras que el resto de los nombres saldrán de las federaciones territoriales y las sectoriales. La Comisión Electoral -formada principalmente por miembros de la dirección y que se constituye también hoy- tiene la potestad de ordenar la lista.

PUBLICIDAD

Este trámite, que habitualmente suscita poco interés, ha adquirido relevancia al coincidir con el pulso entre Rufián y la dirección.

El líder de ERC en el Congreso hace meses que apuesta por la creación de un frente de izquierdas que incluya a partidos como Podemos y Sumar, en contra de la opinión de la cúpula de Esquerra, y hace dos semanas señaló que no repetiría como cabeza de lista de los republicanos "si no hay unas condiciones", que no especificó, aunque fuentes del partido apuntan precisamente a la elaboración de la lista.

A pesar de todo, la dirección de ERC sigue apostando por Rufián como su jefe de filas en el Congreso y quiere que repita.

El mismo líder de ERC, Oriol Junqueras, lo reafirmó ayer y aunque aseguró que "acoge con enorme interés y cariño las opiniones de todos", remarcó que "las listas del partido las hacen los militantes del partido".

En la misma línea se expresó la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, que se mostró convencida de que "todo el mundo se podrá sentir cómodo" en las listas, pero reiteró que se confeccionarán siguiendo los procesos establecidos.

Sin embargo, este choque ha enturbiado las relaciones dentro del grupo parlamentario en el Congreso y así lo hizo patente uno de sus compañeros de bancada, el diputado Jordi Salvador, que en un mensaje ne X le pidió a Rufián "respeto" al equipo de Esquerra en Madrid y a la militancia: "ERC no es una plataforma personal ni un espacio de ultimátums. Si hace falta, algunos hablaremos en público, al menos yo, y se acabará la tontería. La paciencia tiene un límite".

Más de un año antes de que llegue el fin del mandato, Esquerra empieza a engrasar la maquinaria para afrontar las elecciones a las Cortes Generales, justamente en uno de los momentos de más debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez por las investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE.

Junqueras defendió ayer mismo la continuidad de la legislatura -"probablemente nosotros la damos menos por muerta que el PSOE", aseveró- porque necesita que se materialicen acuerdos como el de la nueva financiación singular, pero fuentes de los republicanos sostienen que deben estar "preparados" para todos los escenarios.

Justamente, en 2023 el adelanto electoral sorprendió a todos e impidió seguir todos los procedimientos formales para elaborar sus listas.

Entonces, con la anterior dirección de ERC, el liderazgo de Rufián en el Congreso sí que se había puesto en duda, pero la repentina convocatoria hizo que el mismo Junqueras le confirmara como candidato pocas horas después de conocerse el adelanto electoral. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Piden 12 años para el acusado de arrollar, tras una discusión, a otro conductor que murió

Infobae

Brunson: "Nuestra mentalidad tiene que ser de 0-0"

Infobae

Muere un hombre tras ser rescatado del mar en una playa de Peñíscola (Castellón)

Infobae

Wembanyama y su error final: "Regalé esa jugada y lo estropeé"

Infobae

Karl-Anthony Towns: "Ha sido una señal. Mi mamá está aquí conmigo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

Qué calles, líneas de autobús y estaciones de metro se cortan en Madrid hoy sábado 6 de junio por la Vigilia del papa León XIV

Extremadura impulsa el Instituto Internacional del Mestizaje en un acto junto a Nacho Cano: “Ni América ni México serían hoy lo que son sin Hernán Cortés”

Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 30 dotaciones de bomberos y obliga a evacuar a más de 150 trabajadores

Anticorrupción pide al juez Pedraz que llame a Cristina Narbona como testigo en el caso Leire Díez

ECONOMÍA

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

La Comunidad de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 50 viviendas de alquiler social: con garaje y trastero y desde 700 euros

Baleares es la comunidad donde más viviendas se compran, en Valencia se venden y Madrid arrasa en alquiler

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

Se buscan pastores para proteger a las ovejas de los osos: sueldo de 2.000 euros y una jornada de 20 días al mes

DEPORTES

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones

El voto por correo, la papeleta silenciosa que puede decidir al futuro presidente del Real Madrid