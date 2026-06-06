El rey recuerda ante León XIV los abusos en la Iglesia y elogia su firmeza ante ellos

Madrid, 6 jun (EFE).- El rey ha destacado este sábado ante el papa la "enorme labor social" de la Iglesia católica, ha estimado que no puede haber mayor contraste con esa realidad que "el dolor causado por los casos de abuso" y, ante ellos, ha reconocido la "claridad y firmeza" de León XIV, esenciales para el proceso sanador y de reparación del daño infligido. EFE
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