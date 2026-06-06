El presidente del Senado, sobre el apoyo de León XIV a la regularización: "Su mensaje está por encima de la ley"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha asegurado que el mensaje del Papa está "por encima de las leyes y de las fronteras" al ser preguntado por la defensa que León XIV ha realizado de los migrantes desde el inicio de su pontificado, una posición que contrasta con el rechazo del PP a la iniciativa de regularización impulsada por el Gobierno.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Rollán ha evitado pronunciarse sobre si el Pontífice respaldará durante su visita a España medidas concretas en materia migratoria, aunque ha destacado que su mensaje trasciende el ámbito político e institucional.

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"Su mensaje está por encima de las leyes, su mensaje está por encima de los países, por encima de las fronteras", ha afirmado el presidente de la Cámara Alta.

Estas declaraciones se producen en el marco de la visita que León XIV realizará a España entre el 6 y el 12 de junio, una agenda que incluirá una intervención ante una sesión conjunta del Congreso y el Senado, así como una visita a Canarias.

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La defensa de los inmigrantes se ha convertido en una de las principales líneas de actuación del Papa desde el inicio de su pontificado. En numerosas ocasiones ha insistido en que la dignidad humana debe prevalecer en cualquier debate sobre migración.

En este sentido, el presidente de la Cámara Alta ha insistido en diferenciar entre el papel moral de la Iglesia y la responsabilidad de las instituciones públicas.

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"Nosotros, como representantes políticos, tenemos que abogar por la legalidad vigente", ha señalado, antes de recordar que existen procedimientos establecidos para garantizar la seguridad de las personas migrantes.

VISITA DEL PAPA A LAS CORTES

Por otro lado, Rollán ha mostrado su satisfacción por la próxima visita del Papa a las Cortes Generales y se ha declarado "muy contento, muy feliz y muy esperanzado" por la presencia de León XIV.

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El presidente del Senado ha asegurado además que espera que el Pontífice aborde cuestiones relacionadas con la dignidad humana, los cambios tecnológicos o la inteligencia artificial, sobre la que ha defendido que debe estar "al servicio del ciudadano y no al revés".

Asimismo, ha rechazado los extremismos políticos y ha defendido la moderación como espacio mayoritario de la sociedad. "Cualquier movimiento extremista, sea de una dirección o sea de otra, creo que es algo de lo que nos tenemos que apartar", ha sostenido.

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NO COMPARTE LAS AUSENCIAS

Respecto a la decisión de algunas formaciones de no asistir a la intervención del Papa en las Cortes, como Podemos o el BNG, Rollán ha asegurado que "respeta esa postura", aunque no la comparte.

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"Al menos son coherentes", ha afirmado, al tiempo que ha sugerido que otros representantes políticos acudirán al acto pese a mantener posiciones alejadas de la doctrina católica.

Por último, ha confiado en que la visita de León XIV no sea utilizada con fines partidistas y ha defendido que el mensaje del Pontífice está "por encima de la ideología" y "al servicio de los seres humanos".

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