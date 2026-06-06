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El central danés Pelle Boesen, primer fichaje del Frigoríficos

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 6 jun (EFE).- El central danés Pelle Boesen se convirtió este sábado en el primer fichaje del Frigoríficos del Morrazo para la temporada 2026-2027.

El primera línea, hijo del exjugador del Portland San Antonio Lasse Boesen, firma por dos temporadas con el club gallego, al que llega procedente del OIF Arendal noruego.

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“Es un central puro, con capacidad para leer el juego y con una conexión muy buena con el pivote. Es el jugador que consideramos necesario para completar nuestra primera línea”, destacó el director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández.

Formado en las categorías inferiores del Kolding, internacional júnior con Dinamarca, Boesen también tiene experiencia continental al disputar con el equipo noruego la Copa EHF.

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“A pesar de su altura, es un jugador muy rápido y cuenta con un potente lanzamiento entre líneas, algo que podrá explotar al máximo gracias al estilo de juego del equipo”, indicó Fernández sobre la primera incorporación de su equipo. EFE

dmg/cmm

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