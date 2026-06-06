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El Barça ha ganado cuatro de las cinco finales disputadas ante el Bidasoa Irún

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Alicante, 6 jun (EFE).- El Barça domina el balance en las finales de Copa del Rey ante el Bidasoa Irún tras haber ganado cuatro de las cinco disputadas, si bien la última, hace 30 años, se la adjudicó el conjunto guipuzcoano.

Ambos equipos, dos clásicos del balonmano español, disputarán este domingo en el Centro de Tecnificación de Alicante la gran final del torneo a partir de las 17:00 horas, con claro favoritismo para el conjunto catalán, que suma 29 títulos y encadena doce de forma consecutiva.

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El Barça ha alcanzado la final tras eliminar al Recoletas Atlético Valladolid en cuartos de final y al Viveros Herol Nava en semifinales, mientras que el Bidasoa Irún dejó en el camino al Bathco Torrelavega y al Bada Huesca.

La primera final entre Barça y el entonces conocido como Elgorriaga Bidasoa se disputó en la temporada 1982-83 en Málaga, con victoria clara del conjunto catalán por 36-16.

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Ambos equipos volvieron a verse las caras por el título en la temporada 1987-88, en Girona, con triunfo del Barça por 23-15.

El tercer duelo, disputado en Pontevedra en la temporada 1989-90, también cayó del lado azulgrana (22-20), que repitió victoria en la 1992-93, de nuevo en la localidad gallega (17-13).

El último precedente, en la campaña 1995-96 y disputado en León, sonrió por fin al Bidasoa Irún, que se impuso por un ajustado 21-20. EFE

pvb/cta/sab

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