El Ayuntamiento de Madrid regala al papa una pieza única de su imprenta municipal

Madrid, 6 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha regalado al papa León XIV, con motivo de su visita a la capital, una edición de la obra 'A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid' (1629), de Jerónimo de la Quintana, que ha sido especialmente encuadernada en la Imprenta Municipal con un estilo de inspiración vaticana.

“La visita de su santidad León XIV constituye un acontecimiento de especial significado para Madrid. Este libro, que recoge la memoria de nuestra ciudad a lo largo de los siglos, quiere ser también un símbolo de nuestro respeto y cercanía al santo padre”, ha señalado en un comunicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

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El ejemplar, especialmente diseñado para el papa ha sido cosido artesanalmente en hilo y encuadernado en chagrín blanco, color habitual en las encuadernaciones de representación confeccionadas para la Santa Sede.

La decoración exterior, estampada en pan de oro y que incluye el escudo vaticano, incorpora un marco de inspiración barroca elaborado con hierros históricos conservados por la Imprenta Municipal y un grabado en bronce realizado por Olivares, uno de los más destacados grabadores españoles del siglo XX.

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Además, el papa y su comitiva, que han aterrizado esta mañana en la capital, han recibido del Ayuntamiento un rosario y 30 decenarios, junto con un libro de acuarelas con edificios y monumentos icónicos de Madrid, que han sido elaborados a mano por personas con discapacidad intelectual usuarias de la Fundación Götze.

Por último, el Consistorio ha obsequiado a León XIV con unas pastas de almendra elaboradas por las doce monjas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel, en Atocha, unos dulces dedicados a San Alonso de Orozco, religioso agustino que fundó el primer convento de las agustinas recoletas en Madrid, en 1589, y fue beatificado por el papa León XIII y canonizado por Juan Pablo II. EFE

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