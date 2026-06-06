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Brunson: "Nuestra mentalidad tiene que ser de 0-0"

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San Antonio (EE.UU.), 5 jun (EFE).- Jalen Brunson aseguró este viernes que los New York Knicks no pueden sentirse satisfechos ni conformes tras ganar los dos primeros partidos de las Finales de la NBA y subrayó que la mentalidad antes del tercero tiene que ser de 0-0.

"Incluso con cómo está ahora la serie, el próximo partido la mentalidad tiene que volver a ser 0-0. Es así como tiene que ser. No puedes estar cómodo. No puedes estar satisfecho con nada. Solo hay que seguir hacia adelante", dijo Brunson en rueda de prensa.

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Los Knicks derrotaron este viernes por 104-105 a los San Antonio Spurs, después de haberse impuesto también en el primer partido 48 horas antes, y se colocaron 2-0 en las Finales de la NBA.

"Nuestra mentalidad era 0-0, no pensar que íbamos 1-0 arriba", dijo Brunson.

La estrella de los Knicks también habló del parcial de 14-0 de los Spurs en los minutos finales, con la que prácticamente culminan una remontada épica.

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"Hicimos un buen trabajo manteniendo la calma en esas situaciones. Eso habla del carácter que tiene este equipo. No venirse abajo en momentos así es clave para ganar partidos como este", dijo Brunson, que acabó el partido con 20 puntos.

"A estas alturas de la temporada, las cosas no van a ser bonitas. Va a ser feo. Va a ser durísimo. Así de simple", añadió. EFE

(foto)

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