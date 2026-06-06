Presidenta del Consello da Cultura Galega: La diferencia es lo que nos hace seres humanos

Xavier García

Santiago de Compostela, 6 jun (EFE).- La nueva presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Dolores Vilavedra, asegura que "no nos podemos permitir" la pérdida de la lengua gallega ya que "la diferencia es lo que nos hace seres humanos" y sin ella nos extinguiríamos.

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"Todo lo que sea cultivar lo diferente nos hace más ricos como seres humanos, tenemos que defender la diferencia como trazo fundamental de la condición humana", recalca en una entrevista con EFE esta catedrática y filóloga viguesa que la semana pasada fue elegida por unanimidad al frente del CCG en sustitución de Rosario Álvarez.

Además, subraya que "hay muchas cosas que solo podemos decir en gallego, los matices que tienen tantas palabras" por lo que perder la lengua sería "una pérdida de capital emocional que no nos podemos permitir ni como individuos ni como comunidad".

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Vilavedra reconoce que el diagnóstico sobre la situación de la lengua es "implacable" y que están "seriamente preocupados", pero considera que la sociedad es "tan dinámica y hay agentes que están consiguiendo resultados tan esperanzadores" que hay que ampararse en eso, "porque el derrotismo es nefasto para la lengua".

"En la lengua tenemos que hacer el esfuerzo por intentar ver la botella medio llena y poner en su justo valor todo lo que están haciendo distintos agentes sociales que, a veces, no gozan de mucha visibilidad porque se mueven un poco en los márgenes y que están haciendo muchísimo por la lengua: todo el fenómeno musical, el audiovisual, no digamos la literatura -que lleva mucho tiempo dándonos grandes alegrías-, y el deporte".

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En este sentido, cree que es necesario ganar agentes cómplices en la sociedad, como el caso del equipo de fútbol del Celta, "que es, sin duda, modélico y está creando una empatía y una sensibilidad social hacia la lengua que es un primer paso fundamental, sin el que luego no se da el paso de empezar a usar el gallego como lengua".

Vilavedra destaca que la "autonomía" del CCG es "su gran fuerza" y "una singularidad en el conjunto del estado español".

"Es radicalmente autónomo y preservamos con celo esa autonomía porque es nuestra principal fortaleza, que, a veces, es incómoda para los poderes políticos o para determinados actores sociales".

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Un órgano nacido del Estatuto de Autonomía cuyas funciones son "evaluar, informar, diagnosticar y orientar", además de preservar el patrimonio cultural y realizar una actividad de programación y producción de contenidos que pretende que sea "arriesgada y creativa" durante su mandato ante la "crisis evidente de las formas de consumo cultural" y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial.

"Es en ese contexto donde tenemos que ensayar nuevas fórmulas, aprovechar las ventajas de la tecnología, evitar el riesgo de saturación, llegar a públicos más jóvenes y seguir conquistando nuevos públicos, desde un compromiso radical con el conocimiento que tiene que ser lo que marque la diferencia entre lo que ofrece el CCG y lo que la ciudadanía puede encontrar en otros contextos".

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Respecto a las críticas de un supuesto "acaparamiento" que ha recibido su nombramiento por el hecho de que coincida con que su marido, Henrique Monteagudo, sea el presidente de la Real Academia Gallega (RAG), las rechaza porque ambas instituciones son "como dos mundos que trabajan en esferas completamente diferentes, con dinámicas bien distintas y velocidades muy diversas".

Señala que la Academia es un ente privado y el Consello un órgano público y que ha coincidido en este momento que Monteagudo y ella están en "puestos de mucha visibilidad", pero que ambos llevan "décadas trabajando en el ámbito de la cultura gallega".

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"A veces estás más en la base en puestos de menos responsabilidad y a veces en otros. No es tan raro, pasa en la medicina o en la universidad. Y, en última instancia, creo que también es un comentario un poco rancio y que quien se sorprenda con eso denota que tiene una visión de las relaciones de pareja un poco trasnochada. Las parejas a veces no piensan igual, cada una tiene su vida", zanja. EFE

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