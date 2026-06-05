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Sainz: "Si queremos entrar en la Q3 necesitamos que todo sea perfecto"

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Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que marcó el duodécimo tiempo este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano del principado de la Costa Azul que si quieren "entrar en la Q3 (la tercera ronda de la calificación)" necesitan "que todo sea perfecto".

"En líneas generales ha sido un viernes bastante intenso, con muchas interrupciones durante las sesiones, debido a las banderas amarillas y rojas; y con 22 coches en pista, fue complicado pilotar con tanto tráfico", comentó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams.

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"Dicho esto, conseguimos completar algunas vueltas sólidas y cumplir más o menos con nuestro plan de acción del día", añadió Sainz, que, con tres novenos puestos, ocupa el decimotercer puesto del Mundial, con seis puntos.

"Ahora mismo, parece que estamos justo fuera de los mejores diez, así que si queremos luchar por la Q3 mañana, necesitamos que todo sea perfecto y tenemos que dar un importante paso adelante durante la noche en lo que a la preparación del coche y los neumáticos se refiere", comentó el español de la escudería de Grove este viernes en Montecarlo. EFE

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