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Renfe refuerza con más de un 35 % Cercanías en Madrid y Barcelona por la visita del Papa

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Madrid, 5 jun (EFE).- Renfe ha diseñado un plan de refuerzo en prácticamente todas las líneas de Cercanías Madrid y Rodalíes de Barcelona por la visita del Papa León XIV, con un aumento de plazas que puede ser de más del 35 % respecto a un fin de semana habitual, ha comunicado la empresa ferroviaria.

Solo en Madrid, el refuerzo será de más de 1,1 millones de plazas entre mañana y el domingo, los días de mayor afluencia de asistentes a los actos programados.

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Desde las 13:00 horas y hasta la finalización del servicio, las principales líneas registrarán un aumento de frecuencias y trenes en doble composición.

En total, se prevé un incremento de plazas, solo para mañana, de más de 540.000, un 35 % más de lo habitual en sábado; y de 580.000 plazas añadidas para el domingo.

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Adicionalmente, Renfe reforzará el personal en estaciones y se adaptará el servicio para gestionar tanto los flujos de entrada como de salida tras los eventos del papa.

Además, Renfe ha comunicado que Cercanías dispondrá de reservas estratégicas con trenes y personal en las principales cabeceras.

La visita del papa a Barcelona está prevista para el martes y miércoles próximos.

En el acto de la vigilia, entre las 20:00 y las 22:00 horas en el Estadio Luis Companys, a 3,8 kilómetros de la estación de Sants, las líneas R1 y R4 registrarán una oferta de 17.000 plazas a la hora, y la R2, R2 Nord y R2 Sud de 20.000 plazas a la hora.

Para el acto de la Sagrada Familia del 10 de junio, Renfe ha indicado que las líneas que pasan por las estaciones de Clot, Arco del Triunfo y Paseo de Gracia (R1, R2 y R4) también registrarán un refuerzo especial de trenes para ajustarse a la demanda de transporte.

Un dispositivo especial en estaciones compuesto por 35 trabajadores de información y atención al cliente, 120 vigilantes de seguridad y personal técnico de mantenimiento trabajarán para atender la alta afluencia de viajeros, especialmente en estaciones como Plaza de Cataluña, Arco del Triunfo, Clot, Paseo de Gracia, Aeropuerto y el Prat de Llobregat.

Renfe informa de que ha previsto un despliegue "importante" de vigilantes de seguridad, con 290 efectivos más distribuidos por toda la red.

En Madrid, también ampliará en 300 trabajadores los servicios de atención al cliente y de personal de información distribuido en estaciones estratégicas como Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Recoletos o Chamartín; y con más trabajadores de limpieza tanto en estaciones como para adecentar los trenes una vez finalicen el servicio.

 

Los tres corredores Avant (Media Distancia de Alta Velocidad) de la zona centro, Valladolid/Segovia-Madrid, Toledo-Madrid y Puertollano/Ciudad Real-Madrid registrarán durante este fin de semana (6 y 7 de junio) un incremento de más de 13.000 plazas, con respecto al número de un fin de semana normal.

En cuanto a servicios de Media Distancia, tanto mañana como el domingo, dos trenes regionales que conectan Madrid con Extremadura circularán en doble composición con 370 plazas adicionales cada día, es decir, 740 plazas más en total para ese fin de semana.

Asimismo, Renfe operará un tren chárter AVE para facilitar el desplazamiento de los participantes de la Pastoral juvenil de la Diócesis de Valladolid, entre Valladolid y Madrid, entre mañana y el domingo. EFE

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