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Desmantelan un laboratorio para falsificar documentos de identidad y viaje por toda Europa

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Alicante, 5 jun (EFE).- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina de Lucha contra la Inmigración Ilegal (OLTIM) de la Policía Nacional de Francia y con el apoyo de Europol, han desmantelado en Alicante un sofisticado laboratorio dedicado presuntamente a la elaboración y distribución de documentos falsos de identidad y viaje destinados a distintos países europeos.

La actuación se ha saldado con la detención de una persona, considerada principal responsable de la actividad investigada, según ha informado este viernes la Dirección General de la Policía en un comunicado.

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También se intervinieron 795 documentos falsos listos para su personalización y distribución, así como material técnico especializado, 1.500 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, cuatro terminales móviles. Además, se solicitó el bloqueo de tres cuentas bancarias.

La investigación se inició en septiembre pasado a través de los canales de cooperación policial internacional, después de que las autoridades francesas detectaran indicios sobre la posible existencia en España de una infraestructura dedicada a la falsificación documental.

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 Las pesquisas determinaron que la persona responsable de la distribución y, presumiblemente, también de la elaboración de documentos estaba asentada en Alicante, desde donde realizaba los envíos postales para su distribución.

Los agentes averiguaron que los documentos falsificados se ofertaban a través de una página web, desde la que se comercializaban y distribuían por diferentes países de Europa. Entre los documentos ofrecidos figuraban cartas de identidad de distintos países europeos, incluido el Documento Nacional de Identidad español, con precios que alcanzaban los 400 euros por unidad.

A finales del pasado mes de mayo, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo dos diligencias de entrada y registro en Alicante, una en el domicilio del investigado y otra en un inmueble utilizado como laboratorio para la elaboración de la documentación falsificada.

Se intervinieron 795 documentos falsos, principalmente cartas de identidad europeas, etiquetas de visados Schengen y otros documentos preparados para su personalización y posterior distribución. También se incautó todo el equipamiento fotográfico, informático y técnico empleado para la falsificación documental, así como diversos materiales necesarios para la confección y envío de la documentación.

La investigación permitió constatar que la actividad se desarrollaba con un elevado grado de profesionalización, sustentada en un sistema de comercialización y distribución estructurado y apoyado por herramientas de 'marketing' orientadas a la captación de clientes.

El detenido se encuentra actualmente en prisión provisional en España y sobre él pesa una Orden Europea de Detención y Entrega interesada por las autoridades francesas. EFE

(Vídeo)

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