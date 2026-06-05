Los jugadores de la selección noruega posan como vikingos antes del Mundial

Copenhague, 5 jun (EFE).- Los jugadores y cuerpo técnico de la selección noruega de fútbol han posado vestidos como vikingos en una foto tomada en un fiordo de ese país nórdico y difundida a una semana del comienzo del Mundial 2026.

La imagen, que ha sido publicada en la cuenta oficial de la selección en X, ha generado cierta polémica en Noruega, que no juega una fase final de un gran torneo desde la Eurocopa 2000 y cuya anterior experiencia mundialista se remonta a Francia 1998.

PUBLICIDAD

Así, diarios como Morgenbladet o Klassekampen recogen en sus páginas críticas de expertos y columnistas que denuncian el recurso al cliché vikingo, el abuso de la masculinidad o la posible asociación con la extrema derecha, reforzada por el empleo de caracteres rúnicos en los nombres de los jugadores en las camisetas.

"Pienso que es fantástico. Se trata de un Mundial de fútbol en el que se encuentran culturas de todo el planeta. Noruega debe llevar consigo su propia cultura", dijo en cambio a la televisión pública NRK el diputado Mímir Kristjánsson, del partido Rojo.

PUBLICIDAD

"Hay temas más importantes y problemáticos. No quiero gastar tiempo en eso", dijo el seleccionador noruego, Ståle Solbakken, al ser preguntado en rueda de prensa.

Noruega está encuadrada en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio. EFE