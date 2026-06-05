Los Goya prohíben la IA para mejor canción o música y limitan los candidatos a revelación

Madrid, 5 jun (EFE).- La Academia de Cine ha aprobado para los próximos Goya más restricciones a la inteligencia artificial (IA), incluida su prohibición total en mejor música y canción original, mientras que ha limitado las candidaturas a actor y actriz revelación a intérpretes con un máximo de cuatro largometrajes estrenados como reparto o diez años de profesión cinematográfica.

Según ha informado la institución este viernes en un comunicado, su junta directiva aprobó el pasado 3 de junio las bases para 41 edición de los Premios que se celebrarán en 2027 en un lugar aún por anunciarse (los anteriores han sido en Barcelona).

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Las anteriores bases ya habían regulado el uso de inteligencia artificial, vetando las obras donde sustituyera la autoría humana, y solo se admitían ya películas "cuya creación y desarrollo artístico y técnico estén liderados por personas físicas identificables".

Ahora se profundiza en la respuesta a los retos que platea esta tecnología. Toda obra inscrita deberá incluir una declaración responsable sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en cualquier fase de su desarrollo o producción, donde se especifique las fases del proceso en que se haya utilizado, la naturaleza y finalidad del uso, y las herramientas utilizadas.

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Se considerarán permitido su uso como herramienta de asistencia técnica; automatización de procesos y tareas repetitivas; apoyo a tareas de optimización técnica o de postproducción; y generación de materiales de trabajo interno.

No obstante, en los premios a mejor música original y mejor canción original esta tecnología no estará permitida, en ningún caso, para la generación de la composición o de la letra, ni siquiera como herramienta de apoyo o asistencia.

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Por tanto, no serán elegibles aquellas composiciones musicales en las que la autoría haya sido generada total o parcialmente con la participación de sistemas de inteligencia artificial, ni en las que haya servido de herramienta a la composición.

A su vez, en la categoría de mejor canción original la voz principal debe ser real y su interpretación debe haber sido grabada por una persona o coro de personas expresamente para la película inscrita.

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Además, solo podrán optar a los Premios Goya aquellas obras cuya autoría creativa sea ejercida por personas físicas identificables, mediante una labor de creación intelectual original y directa, con una intervención humana relevante.

El uso de herramientas de inteligencia artificial no invalidará la autoría humana, siempre que no sustituya la toma de decisiones creativas fundamentales ni genere de forma autónoma el contenido final y artístico atribuible a la autoría presentada, y que el control creativo del resultado final corresponda de manera clara y efectiva a personas físicas.

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Frente a situaciones en las que intérpretes consolidados o veteranos han sido candidatos o premiados como mejor actor y actriz revelación, otra de las novedades son los criterios de trayectoria.

Para optar a estas categorías, los intérpretes no podrán superar un máximo de cuatro largometrajes estrenados en salas comerciales como intérprete de reparto o no podrán haber ejercido profesionalmente la interpretación cinematográfica durante un período superior a diez años.

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Asimismo, las bases también modifican el número de filmes que pueden ser presentadas a la categoría del Goya a mejor película europea, ya que únicamente se aceptará una producción por país.

Otra de las novedades es que, en aquellas categorías en las que figuren más de cuatro personas inscritas, la productora deberá designar un máximo de cuatro representantes que, en caso de resultar nominados, actuarán en representación del resto de personas inscritas en todos aquellos aspectos relacionados con los nominados/as y, en su caso, de ganadores.

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Además, se establecen las fechas de votación de la 41 edición. La primera ronda tendrá lugar del 30 de noviembre al 10 de diciembre de 2026; mientras que la segunda ronda se realizará del 13 de enero al 22 de enero de 2027. EFE