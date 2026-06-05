El Valencia Basket se despide de Cristina Ouviña tras seis temporadas

València, 5 jun (EFE).- La base aragonesa Cristina Ouviña no seguirá en el Valencia Basket después tras finalizar su contrato, según informó el club este viernes en un comunicado, y abandona la entidad tras seis temporadas.

La jugadora internacional de 35 años llegó al Valencia Basket la temporada 2020-2021 y desde entonces ha sido partícipe en todos los títulos cosechados por la sección femenina de la entidad con cuatro Ligas, dos Copas de la Reina, tres Supercopas de España, una de Europa y una Eurocopa.

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Durante la temporada 2024-2025, Ouviña mantuvo su contrato con el club pero no formó parte activa de la plantilla tras su embarazo. La base se reincorporó a los entrenamientos el pasado 18 de agosto y el 7 de diciembre, 574 días después, volvió a disputar minutos oficiales en el partido ante el Spar Gran Canaria celebrado en el Roig Arena.

Además de los títulos colectivos, Ouviña fue elegida como mejor jugadora de la Supercopa LF Endesa y de la Supercopa de Europa en 2021 y desde la temporada 2022-2023 se convirtió en la segunda capitana del equipo.

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La ya exjugadora del Valencia Basket se despide como la cuarta con más partidos disputados con la camiseta ‘taronja’ con un total de 207 y como la segunda con más asistencias (826) y robos (362). Es también la quinta con más puntos anotados (1380) y más rebotes capturados (631) y la sexta con más triples convertidos (156).

Ouviña se despidió del club a través de un vídeo en el que recordó su paso por València: “Firmé aquí con la idea de echar raíces, de asentarme en España y volver a enamorarme del baloncesto y lo he conseguido todo. He conseguido formar una familia, títulos, disfrutar del baloncesto… Todo lo que quería se ha cumplido con creces”.

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“Me voy con una satisfacción muy grande. La familia ‘taronja’ es real y guardo muchísimo cariño a todo el mundo. He seugido sintiendo el apoyo incluso cuando no jugaba o cuando no metía puntos. Eso para mí ha sido lo que más orgullosa me hace sentir”, añadió.

El Valencia Basket le deseó “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, además de recordar que “siempre será parte de la ‘Familia Taronja’”. EFE

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