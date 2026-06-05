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El ingreso mínimo vital llega a 862.859 hogares en mayo, un 20,5 % más que hace un año

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Madrid, 5 junio (EFE).- El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en mayo a 862.859 hogares, lo que supone 146.768 prestaciones activas más que un año antes, un aumento del 20,5 %.

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Según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en mayo había 2.631.545 personas beneficiarias de esta prestación, casi un 20 % más que en el mismo mes de 2025, de las que más de un millón son niños y adolescentes, en concreto 1.069.948.

La cuantía media de la prestación fue de 538,7 euros al mes por hogar y la nómina total ascendió a 500,2 millones de euros.

Alrededor del 68 % de los titulares (587.066) y el 53,4 % de los beneficiarios (1.406.210) son mujeres.

Asimismo, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (590.959 hogares, casi el 70 % del total) conviven con menores de edad, y de ellas, 144.540 son hogares monoparentales.

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El complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, fue cobrado por 597.878 hogares en mayo, con una ayuda media de 66,9 euros por menor y de 121,8 euros por hogar con menores.

La edad media de los beneficiarios del IMV se sitúa en 28,5 años.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,7 millones de personas, de las que casi 1,6 millones son menores. EFE

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