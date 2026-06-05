El inglés Hatton (-6) conserva el liderato y Sergio García es tercero (-3)

Cádiz, 5 jun (EFE).- El golfista inglés Tyrrell Hatton ha conservado este viernes, ahora en solitario, el liderato del LIV Golf Andalucía tras la disputa de la segunda jornada en el gaditano Real Club Valderrama, donde presentó una tarjeta de 69 golpes para un acumulado de 136 (-6), con Sergio García como mejor español en la pelea por el título, situado en la tercera posición (-3).

Hatton afronta la penúltima ronda con dos impactos de ventaja sobre el belga Thomas Detry, que es segundo (-4), tras rehacerse el británico de una mala primera mitad del recorrido, con tres bogeys, y lograr tres birdies y al final un eagle en el hoyo 17.

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Junto al castellonense Sergio García, todos ellos con -3, se sitúan en una tercera plaza compartida el estadounidense Talor Gooch, autor de una de las mejores vueltas del día con 67 golpes y ganador en Valderrama el año pasado; el australiano Cameron Smith y el zimbabuense Scott Vincent, que se descolgó del liderato que compartía el jueves.

Hatton volvió a exhibir la solidez que le permitió situarse al frente desde el inicio del torneo y después de abrir con una vuelta de 67 golpes, el jugador inglés firmó un recorrido de 69 para sostener el liderato en uno de los campos más exigentes del calendario y llegar a la jornada decisiva con una renta de dos golpes sobre Detry.

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Sergio García, gran referencia local y ganador cuatro veces en Valderrama, entregó una tarjeta de 70 golpes, uno bajo par, con un birdie más (cuatro) que los bogeys soportados (tres).

El español volvió a mostrar un juego consistente y aunque no logró reducir distancias con Hatton, evitó errores costosos y se mantuvo en una posición privilegiada para intentar este sábado el asalto al liderato.

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A continuación, aparece un nutrido grupo de jugadores con -2, entre los que destacan los españoles David Puig y Jon Rahm.

Rahm, líder de la clasificación general del LIV, protagonizó una notable remontada gracias a una vuelta de 67 golpes, la mejor entre los integrantes de ese grupo, para situarse a cuatro golpes del liderato y conservar opciones de pelear por las primeras posiciones.

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También permanecen al acecho el sudafricano Branden Grace, su compatriota Louis Oosthuizen y el estadounidense Harold Varner III, mientras que el mexicano Abraham Ancer comparte la duodécima posición con otros tres jugadores (-1). EFE

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