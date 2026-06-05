David Raya, entre los candidatos a mejor jugador de la Premier de la temporada

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El internacional español David Raya, portero del Arsenal, es uno de los seis aspirantes finales a ser elegido mejor jugador de la temporada de la Premier League por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), cuyo ganador se conocerá el 25 de agosto.

Junto a Raya están otros dos jugadores de los 'gunners', ganadores de la liga, el defensa central brasileño Gabriel Magalhaes y el mediocampista inglés Declan Rice.

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Completan la relación de aspirantes el mediapunta francés Rayan Cherki y el delantero noruego Erling Haaland, ambos del Manchester City, y el mediocampista portugués Bruno Fernandes, del Manchester United.

Cherki también es aspirante al premio al mejor joven junto a Max Dowman (Arsenal), Junior Kroupi (Bournemouth), Kobbie Mainoo (Manchester United), Rio Ngumoha (Liverpool) y Nico O'Reilly (Manchester City).

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Asimismo, las aspirantes a ganar el galardón a mejor jugadora de la temporada son Kirsty Hanson (Aston Villa), Yui Hasegawa, Bunny Shaw (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Jess Park (Manchester United) y Alessia Russo (Arsenal). EFE