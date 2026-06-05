Espana agencias

El juez pide a la UCO que concrete las cuentas de las que Leire Díez recibió pagos

Guardar
Google icon

Madrid, 5 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concrete de qué cuentas bancarias procederían los pagos efectuados a la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por coordinar una trama para desbaratar causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno.

En un auto fechado este viernes, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado responde a un oficio en el que la UCO le pedía que requiriese a entidades bancarias "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases", de 2024 hasta la actualidad, relativas a cuentas corrientes o de ahorro del PSOE, de ocho cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados o del medio 'Crónica Libre', entre otros.

PUBLICIDAD

Antes de acceder, el juez pide primero a la UCO que "indique las cuentas bancarias concretas" en las que Díez "haya recibido pagos en relación con los hechos" investigados y las cuentas de las que estos procederían "a fin de que sean esas cuentas bancarias las que sean aportadas a la causa".

También pide que concrete las cuentas de los investigados "que se tengan identificadas como relacionados con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados".

PUBLICIDAD

Sí que ha accedido el juez a requerir a Hacienda información tributaria del PSOE, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y su empresa Zaño Sociedad Consultores, de dos abogados investigados, de 'Crónica Libre' y de más sociedades durante los ejercicios 2024 y 2025.

En su auto el juez no se pronuncia sobre la información tributaria del PSC que también le pedía indagar la UCO.

Pero sí que quiere saber Pedraz las relaciones comerciales mantenidas entre el grupo IKI con el PSOE y el PSC en 2024 y 2025, algo que le pidió la UCO para profundizar en el supuesto pago de 20.000 euros por parte del PSOE que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán a 'Crónica Libre' a través de una tercera agencia, "enmarcando el pago dentro de una campaña publicitaria" en Cataluña en el marco de las elecciones al Parlament del 2024.

Para ello también pide el juez las relaciones comerciales de este grupo empresarial con 'Crónica Libre'.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP pide elecciones ante la "extrema gravedad" de los casos que afectan al PSOE

Infobae

La Plaza de Lima se convierte en espacio de oración para la vigilia de jóvenes con el papa

Infobae

Yolanda Díaz llama a la izquierda a "espabilar", tejer alianzas y "hacerse un Mamdani" para frenar a la ultraderecha

Yolanda Díaz llama a la izquierda a "espabilar", tejer alianzas y "hacerse un Mamdani" para frenar a la ultraderecha

El PP ataca también a Marlaska por la subida de la criminalidad: "Los problemas crecen alrededor del ministro"

El PP ataca también a Marlaska por la subida de la criminalidad: "Los problemas crecen alrededor del ministro"

Luis Lorenzo se desvincula de los cuidados de la tía Isabel y de la gestión de su dinero: "El 'paganini' era yo"

Luis Lorenzo se desvincula de los cuidados de la tía Isabel y de la gestión de su dinero: "El 'paganini' era yo"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

ECONOMÍA

La isla privada y aislada que se vende con cabaña incluida por 405.000 euros y forma parte de un geoparque de la Unesco

La isla privada y aislada que se vende con cabaña incluida por 405.000 euros y forma parte de un geoparque de la Unesco

Vivienda y pobreza juvenil en España: uno de cada tres jóvenes sería pobre tras pagar el alquiler

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

DEPORTES

Vitinha, el sueño de Florentino Pérez que ya dijo que no: “Irse al Real Madrid sería una tontería”

Vitinha, el sueño de Florentino Pérez que ya dijo que no: “Irse al Real Madrid sería una tontería”

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones