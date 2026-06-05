El juez pide a la UCO que concrete las cuentas de las que Leire Díez recibió pagos

Madrid, 5 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concrete de qué cuentas bancarias procederían los pagos efectuados a la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por coordinar una trama para desbaratar causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno.

En un auto fechado este viernes, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado responde a un oficio en el que la UCO le pedía que requiriese a entidades bancarias "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases", de 2024 hasta la actualidad, relativas a cuentas corrientes o de ahorro del PSOE, de ocho cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados o del medio 'Crónica Libre', entre otros.

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Antes de acceder, el juez pide primero a la UCO que "indique las cuentas bancarias concretas" en las que Díez "haya recibido pagos en relación con los hechos" investigados y las cuentas de las que estos procederían "a fin de que sean esas cuentas bancarias las que sean aportadas a la causa".

También pide que concrete las cuentas de los investigados "que se tengan identificadas como relacionados con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados".

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Sí que ha accedido el juez a requerir a Hacienda información tributaria del PSOE, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y su empresa Zaño Sociedad Consultores, de dos abogados investigados, de 'Crónica Libre' y de más sociedades durante los ejercicios 2024 y 2025.

En su auto el juez no se pronuncia sobre la información tributaria del PSC que también le pedía indagar la UCO.

Pero sí que quiere saber Pedraz las relaciones comerciales mantenidas entre el grupo IKI con el PSOE y el PSC en 2024 y 2025, algo que le pidió la UCO para profundizar en el supuesto pago de 20.000 euros por parte del PSOE que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán a 'Crónica Libre' a través de una tercera agencia, "enmarcando el pago dentro de una campaña publicitaria" en Cataluña en el marco de las elecciones al Parlament del 2024.

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Para ello también pide el juez las relaciones comerciales de este grupo empresarial con 'Crónica Libre'.EFE