El PP ataca también a Marlaska por la subida de la criminalidad: "Los problemas crecen alrededor del ministro"

El Partido Popular ha cargado este viernes contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la subida de la criminalidad en España y ha subrayado que a esos "malos datos" se suman las revelaciones del llamado 'caso Leire'. "Los problemas crecen alrededor del ministro", han indicado fuentes de la formación.

Así se ha pronunciado el PP un día después de que el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior haya anotado una subida del 1% de los delitos en el conjunto de España en el primer trimestre de 2026, con un fuerte repunte de los homicidios y asesinatos consumados (+10,6%) y de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+11,1%), mientras que también aumentan las agresiones sexuales con penetración (+3,8%).

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El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a marzo de 2026 suma un total de 595.240, con un aumento del 1,0% sobre el año 2025, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

"MALOS DATOS" DE CRIMINALIDAD

El PP ha advertido de los "malos datos" en criminalidad porque en los primeros tres meses del año "la criminalidad aumenta, como también lo hizo en 2025". "Pero es que, además, vuelve a hacerlo en los delitos que más preocupación social generan", ha resaltado.

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Así, ha destacado que "las agresiones sexuales con penetración aumentan en un 3,8%; los homicidios y asesinatos en un 10,6%"; y "los secuestros en un 16,7%". Es más, el PP ha subrayado que "los robos de vehículo en un 2,6%" y "el tráfico de drogas en un 2,8%".

"Mientras el Gobierno se niega a proteger a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque está preocupado solo en protegerse a sí mismo de la acción de la Justicia, vemos cómo la seguridad de los españoles se sigue viniendo abajo", han asegurado fuentes del PP.

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"DEGRADACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA" Y "TRAMA DE LEIRE DIEZ"

El PP ha concluido que "los problemas crecen alrededor de Marlaska" porque a los "malos datos" de criminalidad se suma el "escándalo que acorrala al ministro por sus reconocidas mentiras" sobre las reuniones que mantuvo la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, "con la trama de las cloacas socialistas".

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Por eso, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha reiterado que Marlaska debería dimitir, "no solo por la degradación de la seguridad ciudadana" sino porque "la trama de Leire Díez y compañía para proteger al 'One' le empieza a señalar directamente". "Que a esta hora no haya cesado a Mercedes González le delata", ha finalizado.