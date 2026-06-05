Espana agencias

El PP ataca también a Marlaska por la subida de la criminalidad: "Los problemas crecen alrededor del ministro"

Guardar
Google icon
Imagen LF7K7IWTPJDFXOJNJMQQSP5YRU

El Partido Popular ha cargado este viernes contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la subida de la criminalidad en España y ha subrayado que a esos "malos datos" se suman las revelaciones del llamado 'caso Leire'. "Los problemas crecen alrededor del ministro", han indicado fuentes de la formación.

Así se ha pronunciado el PP un día después de que el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior haya anotado una subida del 1% de los delitos en el conjunto de España en el primer trimestre de 2026, con un fuerte repunte de los homicidios y asesinatos consumados (+10,6%) y de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+11,1%), mientras que también aumentan las agresiones sexuales con penetración (+3,8%).

PUBLICIDAD

El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a marzo de 2026 suma un total de 595.240, con un aumento del 1,0% sobre el año 2025, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

"MALOS DATOS" DE CRIMINALIDAD

El PP ha advertido de los "malos datos" en criminalidad porque en los primeros tres meses del año "la criminalidad aumenta, como también lo hizo en 2025". "Pero es que, además, vuelve a hacerlo en los delitos que más preocupación social generan", ha resaltado.

PUBLICIDAD

Así, ha destacado que "las agresiones sexuales con penetración aumentan en un 3,8%; los homicidios y asesinatos en un 10,6%"; y "los secuestros en un 16,7%". Es más, el PP ha subrayado que "los robos de vehículo en un 2,6%" y "el tráfico de drogas en un 2,8%".

"Mientras el Gobierno se niega a proteger a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque está preocupado solo en protegerse a sí mismo de la acción de la Justicia, vemos cómo la seguridad de los españoles se sigue viniendo abajo", han asegurado fuentes del PP.

"DEGRADACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA" Y "TRAMA DE LEIRE DIEZ"

El PP ha concluido que "los problemas crecen alrededor de Marlaska" porque a los "malos datos" de criminalidad se suma el "escándalo que acorrala al ministro por sus reconocidas mentiras" sobre las reuniones que mantuvo la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, "con la trama de las cloacas socialistas".

Por eso, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha reiterado que Marlaska debería dimitir, "no solo por la degradación de la seguridad ciudadana" sino porque "la trama de Leire Díez y compañía para proteger al 'One' le empieza a señalar directamente". "Que a esta hora no haya cesado a Mercedes González le delata", ha finalizado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez pide a la UCO que concrete las cuentas de las que Leire Díez recibió pagos

Infobae

Luis Lorenzo se desvincula de los cuidados de la tía Isabel y de la gestión de su dinero: "El 'paganini' era yo"

Luis Lorenzo se desvincula de los cuidados de la tía Isabel y de la gestión de su dinero: "El 'paganini' era yo"

Nueve detenidos tras una reyerta con machetes entre bandas violentas en Valladolid

Infobae

El Supremo ratifica que el Monasterio de Santa Isabel de Palma de Mallorca es propiedad de las jerónimas

El Supremo ratifica que el Monasterio de Santa Isabel de Palma de Mallorca es propiedad de las jerónimas

Sergio Ruiz deja el Granada tras cuatro temporadas por desacuerdo para renovación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

ECONOMÍA

Vivienda y pobreza juvenil en España: uno de cada tres jóvenes sería pobre tras pagar el alquiler

Vivienda y pobreza juvenil en España: uno de cada tres jóvenes sería pobre tras pagar el alquiler

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre hogares jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición