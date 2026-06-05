El PP pide elecciones ante la "extrema gravedad" de los casos que afectan al PSOE

Las Palmas de Gran Canaria, 5 jun (EFE).- La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha recalcado este viernes que la situación que se vive en España es de "extrema gravedad" tras conocerse los sumarios de los procesos judiciales que afectan al PSOE, y ha vuelto a pedir la convocatoria de elecciones.

En declaraciones a los periodistas desde Las Palmas de Gran Canaria, Fúnez ha afirmado que el Gobierno debió dimitir y disolver las Cortes para dar la voz a la población, y eso es lo que "pedimos desde el PP para que los españoles sean los que hablen cuando se está denigrando el Estado de derecho: eso es lo que se hubiese hecho en cualquier país -ha dicho-".

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Ha subrayado que "un país como el nuestro no se puede permitir que haya personas que estén buscando pruebas falsas y creando tramas para atacar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", en alusión al denominado caso Leire.

"Cuando un partido político llega al Gobierno no está para tapar determinadas tramas y supuestos casos de corrupción, sino que lo que tiene que hacer es trabajar para que se cumpla la ley y respaldar a sus instituciones y fuerzas y cuerpos de seguridad", ha señalado.

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"No estamos ante una trama, sino ante un clima de corrupción", ha dicho Fúnez, que ha considerado que el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga que no sabe nada es "una preocupación" por el hecho de desconocer "de lo que estaba rodeado"

Asimismo, ha remarcado que pedir confianza en el PSOE es "un acto de fe porque los hechos dicen lo contrario a lo que afirman ante los medios de comunicación".

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"Los hechos están negando, están poniendo en duda, las palabras del presidente del Gobierno", ha remarcado la dirigente del PP, que también ha censurado a Sánchez que defienda la "honorabilidad del PSOE", cuando, a su juicio, lo que debe defender es la "honorabilidad de las instituciones", que han sido atacadas.

Fúnez ha hecho estas declaraciones con motivo de una reunión con integrantes de la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral-Abilap, en la que ha abordado entre otros asuntos, el Plan Nacional de Salud Mental del PP. EFE

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