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David Almansa pasa del hospital al primer puesto en Balaton Park

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Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha pasado literalmente de la cama del hospital al primer puesto en la tanda libre inicial del Gran Premio de Hungría de Moto3 que se disputa este fin de semana en el circuito de Balaton Park.

Él fue la gran novedad, después de que no pudiese disputar la carrera de Italia, al sufrir una amigdalitis que le ha mantenido ingresado en un hospital de Elche (Alicante) casi hasta el momento de viajar a Hungría.

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Pero a las primeras de cambio quien asomó al frente de la clasificación fue el líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), mostrando así las ganas que tiene de resarcirse del mal resultado que cosechó en la prueba italiana del circuito toscano de Mugello.

En Balaton Park, la primera referencia rápida fue suya, pero como es habitual en la categoría, enseguida se metieron en la pelea los 'clásicos' de la categoría, los españoles David Muñoz (KTM), David Almansa (KTM) o Álvaro Carpe (KTM), junto al australiano Joel Kelso (Honda) o el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM), entre otros.

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Al final fue David Almansa el que logró el mejor tiempo, sin que la amigdalitis le impidiese rendir al máximo con el paso de los minutos para conseguir a ocho del final de la primera tanda libre comandar la clasificación con un tiempo de 1:47.354, al que luego encadenó un 1:47.130 y 1:46.956, el único piloto en rodar en ese segundo.

Por detrás de Almansa acabaron los españoles Álvaro Carpe y David Muñoz, el surafricano Ruche Moodley (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda) y el español Adrián Fernández (Honda).

El líder del Mundial, Máximo Quiles, acabó en la octava posición a 666 milésimas de segundo del registro de Almansa. EFE

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