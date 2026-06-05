Asociaciones de guardias civiles piden depurar responsabilidades por el caso Leire

Madrid, 5 jun (EFE).- Las dos asociaciones mayoritarias de guardias civiles, AUGC y JUCIL, han pedido al Gobierno explicaciones y que se depuren responsabilidades políticas tras las revelaciones del sumario del caso Leire y las menciones en el mismo a la directora general del instituto armado, Mercedes González.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en esta causa una supuesta trama presuntamente pagada con fondos del PSOE para desbaratar actuaciones judiciales y policiales contra este partido y el Gobierno que estaría liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

PUBLICIDAD

En un atestado incluido en el sumario consta que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que Mercedes González activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp con Leire Díez con la que supuestamente al menos habría mantenido tres reuniones desde que fuera nombrada máxima responsable en el instituto armado.

En comunicado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exige explicaciones "ante la grave falta de veracidad y las contradicciones gubernamentales en el caso Leire" y muestra su "estupefacción ante el inesperado desarrollo de los acontecimientos relacionados con el mismo".

PUBLICIDAD

"Tras la negación por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cualquier encuentro afirmando que 'la directora no ha tenido reunión en términos de ningún tipo' la misma se ha visto compelida a emitir un comunicado durante la noche de este jueves, a unas horas inusuales, reconociendo la existencia de dichas reuniones a raíz de los informes presentados por la UCO", añade.

Por ello la AUGC reclama "explicaciones ante este ejercicio de contradicciones y la falta de transparencia por parte de la cúpula de Interior".

"Los guardias civiles y la ciudadanía merecen una transparencia absoluta sin evasivas ni contradicciones, especialmente cuando las informaciones apuntan a presuntos intentos de injerencia y desestabilización contra la intachable labor de la UCO", agrega.

PUBLICIDAD

La AUGC insta a la comparecencia parlamentaria de Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González "para que aclaren estas graves incoherencias" y reclama "la depuración de todas las responsabilidades políticas" ante lo que considera "una quiebra flagrante de la confianza institucional".

Igualmente Justicia Guardia Civil (JUCIL) insta al Gobierno a "depurar responsabilidades ante las informaciones conocidas sobre presiones a la UCO y reuniones con Leire Díez".

PUBLICIDAD

Esta asociación traslada su "máxima preocupación", defiende que "la UCO debe seguir trabajando con plena autonomía bajo criterios técnicos y sin ningún tipo de interferencia externa" y anuncia que promoverá personarse como acusación popular en la causa "para contribuir al esclarecimiento de la verdad y defender el buen nombre de la UCO y del conjunto de la Guardia Civil".

JUCIL recuerda que "en un Estado de derecho la independencia de la Policía Judicial constituye una garantía esencial para todos los ciudadanos" y advierte de que "cualquier actuación que pudiera interpretarse como una injerencia, presión o intento de condicionar investigaciones judiciales debe ser analizada con el máximo rigor".

PUBLICIDAD

"La UCO no pertenece a ningún Gobierno ni a ningún partido y sus agentes sirven exclusivamente a la ley y a los jueces y cualquier intento de condicionar, señalar o desacreditar a los investigadores supone un ataque directo a la independencia de la Guardia Civil", subraya el secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano, en el comunicado.

La asociación pone en valor el trabajo que está realizando la UCO, de la que destaca que es "una unidad de referencia en investigaciones complejas, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, y está demostrando que la Guardia Civil cuenta con profesionales capaces de desarrollar investigaciones con absoluto respeto a la ley".EFE

PUBLICIDAD