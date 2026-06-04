Espana agencias

Viera considera "vital" el partido de casa para poder eliminar al Málaga el miércoles

Guardar
Google icon

Las Palmas de Gran Canaria, 4 jun (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Jonathan Viera recalcó este jueves que en la eliminatoria de ascenso a Primera División contra el Málaga CF será "vital" el partido del próximo domingo en casa, en el que deben ser "protagonistas" y obtener "un buen resultado" para afrontar con garantías el de vuelta, el próximo miércoles.

El veterano jugador isleño, con dos ascensos en su hoja de servicios, citó algunas de las claves de ese choque, como imponer el "ritmo" que más les interesa para adueñarse del partido, tener mucho la pelota en su poder, "mandar desde el principio" y evitar que el encuentro se convierta en un "correcalles".

PUBLICIDAD

Viera también destacó que el equipo amarillo tiene más "veteranía" ante un rival que atesora "otras virtudes", con futbolistas más jóvenes y con "mucha energía".

Además, restó importancia a las dos derrotas ante el conjunto andaluz en la competición liguera, porque "no sirven para nada", ya que ahora afrontan "partidos nuevos".

PUBLICIDAD

Por otra parte, está convencido de que el domingo contarán con el apoyo unánime de la afición, que convertirá el Estadio de Gran Canaria "en una caldera", y por su experiencia, deben aprovechar esa corriente, pero sin caer en la sobreexcitación.

"En los primeros quince o veinte minutos se tiene que notar que queremos mandar en el partido", subrayó uno de los capitanes del conjunto amarillo.

También cree que el "estado emocional va a marcar mucho el devenir de la eliminatoria", que será "larga", por lo que quiere trasmitir "tranquilidad" a los más jóvenes, a quienes propone que "disfruten" porque este tipo de partidos "pasan pocas veces en las carreras de los jugadores".

Reconoció que "el año se ha hecho un poco largo para todos", después de una temporada "con altibajos pero estable, siempre en la zona alta", y que habrá "momentos malos en la eliminatoria", pero sostiene que llegan a la misma "en un momento óptimo".

Viera prefirió dejar "aparcado" su futuro, con una posible retirada en el horizonte, aunque asegura que no lo tiene decidido aún, y tampoco es el momento de tratar un asunto que haría "daño", cuando el equipo "se está jugando mucho". EFE

rg/mrgz/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pasa a disposición judical el asesino machista de Callosa de Segura (Alicante)

Infobae

Barbón afirma haber sufrido "comportamientos desestabilizadores" impulsados por Cerdán

Infobae

Hacienda prevé publicar este viernes la orden de elaboración de los presupuestos de 2027

Infobae

Detenidos 4 miembros de una red que blanqueaba dinero del narco en Puerto Real (Cádiz)

Infobae

La compra de vivienda cae un 3,2 % en abril y suma cuatro meses baja, según registradores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto para recibir al Papa León XIV en el Congreso

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

Última hora del caso Leire Díez | La UCO registra Tubos Reunidos y acude a la SEPI en busca de información para la pieza secreta que investiga Pedraz

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

El pueblo de moda para comprar casas en el Pirineo: 89.000 euros por viviendas reformadas de tres habitaciones

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

Enrique Riquelme señala a Anas Laghrari, segundo de Florentino Pérez, y agita la campaña del Real Madrid: “Tiene poder total en el club”