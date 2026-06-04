Viera considera "vital" el partido de casa para poder eliminar al Málaga el miércoles

Las Palmas de Gran Canaria, 4 jun (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Jonathan Viera recalcó este jueves que en la eliminatoria de ascenso a Primera División contra el Málaga CF será "vital" el partido del próximo domingo en casa, en el que deben ser "protagonistas" y obtener "un buen resultado" para afrontar con garantías el de vuelta, el próximo miércoles.

El veterano jugador isleño, con dos ascensos en su hoja de servicios, citó algunas de las claves de ese choque, como imponer el "ritmo" que más les interesa para adueñarse del partido, tener mucho la pelota en su poder, "mandar desde el principio" y evitar que el encuentro se convierta en un "correcalles".

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Viera también destacó que el equipo amarillo tiene más "veteranía" ante un rival que atesora "otras virtudes", con futbolistas más jóvenes y con "mucha energía".

Además, restó importancia a las dos derrotas ante el conjunto andaluz en la competición liguera, porque "no sirven para nada", ya que ahora afrontan "partidos nuevos".

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Por otra parte, está convencido de que el domingo contarán con el apoyo unánime de la afición, que convertirá el Estadio de Gran Canaria "en una caldera", y por su experiencia, deben aprovechar esa corriente, pero sin caer en la sobreexcitación.

"En los primeros quince o veinte minutos se tiene que notar que queremos mandar en el partido", subrayó uno de los capitanes del conjunto amarillo.

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También cree que el "estado emocional va a marcar mucho el devenir de la eliminatoria", que será "larga", por lo que quiere trasmitir "tranquilidad" a los más jóvenes, a quienes propone que "disfruten" porque este tipo de partidos "pasan pocas veces en las carreras de los jugadores".

Reconoció que "el año se ha hecho un poco largo para todos", después de una temporada "con altibajos pero estable, siempre en la zona alta", y que habrá "momentos malos en la eliminatoria", pero sostiene que llegan a la misma "en un momento óptimo".

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Viera prefirió dejar "aparcado" su futuro, con una posible retirada en el horizonte, aunque asegura que no lo tiene decidido aún, y tampoco es el momento de tratar un asunto que haría "daño", cuando el equipo "se está jugando mucho". EFE

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