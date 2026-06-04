El cardenal Omella, convencido de que el papa usará el catalán en la Sagrada Familia

Barcelona, 4 jun (EFE).- El cardenal Juan José Omella se ha mostrado este jueves convencido de que el papa León XIV utilizará el catalán durante la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y ha criticado que se haya creado una polémica sobre ello: "Hay personas a las que les gusta encender hogueras".

El arzobispo de Barcelona ha expresado su sorpresa por la polémica suscitada por el protagonismo que tendrá el catalán en la visita del papa durante la presentación en rueda de prensa de la memoria de Cáritas Diocesana de 2025 y ha subrayado la sensibilidad del pontífice por las lenguas.

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"¿Como podíamos imaginar algo así? El papa sabe que aquí se habla el catalán y sé positivamente que está ensayando la lectura en esta lengua. Hay gente a la que le gusta crear polémica, encender hogueras donde no hay. No lo hagamos. Estamos demasiado enfrentados como sociedad", ha dicho Omella.

En esta línea, ha indicado que "seguro que en cada momento de sus intervenciones habrá alguna cosa en catalán", tras descartar que se hayan hecho "gestiones" directamente ante el Vaticano para garantizar la presencia de la lengua catalana en el momento de la bendición de la torre. EFE

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