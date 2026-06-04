Ricardo Ten, Manuela Vos y García-Marquina lideran a España para los Europeos de carretera

Redacción deportes, 4 jun (EFE).- El valenciano Ricardo Ten, catorce veces campeón del mundo, y Manuela Vos, de origen neerlandés, lideran a la selección española de ciclismo paralímpico que competirá del 12 al 14 de junio en Maniago y Montereale Valcellina (Italia), en los Europeos de carretera, en los que también estará Luis Miguel García-Marquina, que regresa al combinado nacional.

El combinado nacional, que ha rendido a gran nivel en las Copas del Mundo disputadas este año en Gistel (Bélgica) y Abruzzo (Italia) obteniendo un total de trece medallas, viaja a Italia con la máxima ambición por conseguir un buen botín de preseas en la gran cita continental.

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La seleccionadora nacional, Begoña Luis Pérez, ha convocado para estos Europeos a doce ciclistas: Ricardo Ten (MC1), Roberto Martínez (MC2), Eduardo Santas (MC3), Juan Alberto Jiménez (MC3), Verónica Rodríguez (WC2), Joan Sansó-Eloy Teruel (MB), Gonzalo García Abella (MT1), Antonio Ramón Prieto (MT2), Manuela Vos (WH1), Luis Miguel García-Marquina (MH3) y María Isabel Toro (WH5).

En la selección, que mezcla juventud y experiencia, debutan a nivel internacional Roberto Martínez y María Isabel Toro.

En ese selecto grupo de doce ciclistas destaca también la vuelta a la selección de Luis Miguel García-Marquina, medallista paralímpico en Tokio y múltiple medallista en Mundiales y Europeos.

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El viernes 12 de junio se disputarán todas las pruebas contrarreloj; el sábado se celebrarán las pruebas en línea para handbikes y triciclos y ya el domingo la competición se cerrará con las pruebas en línea para bicis y tándems. EFE