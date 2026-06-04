Bernal: "Es un día que recordaré toda la vida"

A Coruña, 4 jun (EFE).- Marc Bernal, futbolista del FC Barcelona, afirmó haber cumplido “un sueño que tenía desde pequeño” con su debut con la selección absoluta en el amigable ante Irak.

“Estoy muy contento por debutar con la absoluta. Creo que he ido un poco de menos a más, que se me han notado un poco los nervios del primer partido. Pero es algo normal. Es un día que recordaré toda la vida porque llevo soñando con esto desde pequeño”, afirmó a los periodistas tras el duelo en Riazor.

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Mostró su deseo que España vuelva de Estados Unidos “con el título” de campeón, y dijo “no sentir enviado” de los jugadores que han entrado en la lista definitiva porque “es mi primera convocatoria y ya he podido debutar”.

“Otros se lo merecían y no han podido estar aquí, así que me siento un afortunado”, apuntó Bernal, que mostró su apoyo al portero Joan García tras su error en el gol de Irak: “Ha sido una jugada que tendrá que analizar, pero sabemos el portero que es y un error lo puede tener cualquiera”. EFE

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