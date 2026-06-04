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Amplio dispositivo trabajará toda la noche para estabilización incendio en Alosno (Huelva)

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Huelva, 5 jun (EFE).- El Plan Infoca mantendrá desplegado a lo largo de toda la noche un amplio dispositivo terrestre para tratar de estabilizar el incendio forestal declarado esta tarde en un paraje del termino municipal de Alosno (Huelva).

Según ha informado el Plan Infoca actúan en el lugar seis grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos Brigadas de Incendios Forestales (BRICA), cinco técnicos de Operaciones, un técnico de Extinción, un técnico de supervisión y un encargado.

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Todos ellos apoyados por siete autobombas, una nodriza y maquinaria pesada.

Se mantiene activada una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un repetidor móvil y la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

El incendio se ha declarado a las 18.50 horas y durante la tarde se han movilizado hasta ocho medios aéreos: helicóptero pesado, uno semipesado y uno ligero, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

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Por tierra, el dispositivo estuvo formado por seis grupos de bomberos forestales, tres Brigadas de Incendios Forestales (BRICA), cuatro técnicos de Operaciones, un técnico de Extinción y seis autobombas y una nodriza. EFE

lra/plv

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