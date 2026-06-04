Jon Martín: “Espero que haya más oportunidades”

A Coruña, 4 jun (EFE).- Jon Martín, futbolista de la Real Sociedad, admitió que no esperaba participar en la fase inicial de la concentración de la selección española antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial.

"Para mí todo esto ha sido una gran sorpresa, una enorme satisfacción. Ahora me toca descansar para volver luego lo más fuerte posible. Estoy muy contento por la oportunidad que me han dado, seguiré trabajando para tener más", explicó.

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El defensa, titular esta noche en el amigable ante Irak, dijo que la llamada de Luis de la Fuente es "un premio" al trabajo que ha hecho durante la temporada con su equipo.

"Soy joven y tengo muchas cosas por mejorar, pero seguiré mejorando para conseguirlo. La temporada ha sido buena a nivel personal, pero tengo que seguir así", comentó Jon Martín, quien se ha encontrado "un gran grupo" en el equipo nacional. EFE

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