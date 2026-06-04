Morant alerta contra la 'desilustración' de quienes desprecian y desacreditan la ciencia

Madrid, 4 jun (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha alertado hoy contra la 'desilustración' de quienes desprecian la ciencia y tratan de desacreditar el conocimiento científico, contra los líderes que niegan el cambio climático o la violencia de género y contra los algoritmos que expanden la desinformación.

Lo ha hecho durante el acto inaugural del 'I Foro Impacto. Innovación con Propósito', una jornada organizada por elDiario.es durante la que la titular de Ciencia ha destacado los indicadores sobre la evolución económica en España durante los últimos ocho años y cómo el país ha pasado -ha dicho- de una etapa de recortes a liderar el crecimiento en Europa gracias a la inversión pública en conocimiento.

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Morant ha detallado los pilares estratégicos sobre los que se sustenta ese crecimiento, entre ellos el fortalecimiento de la inversión en salud de vanguardia, el impulso a la soberanía tecnológica o la creación de empleo cualificado, y ha defendido la innovación no solo como una herramienta competitiva, también como un motor de justicia social y de estabilidad democrática.

Ha contrastado las alusiones a "el enfermo de Europa" que se hacían hace una década con las de "el milagro ibérico" que se hacen ahora para referirse a la economía española, y ha asegurado que España está demostrando que el progreso y el crecimiento pueden ir de la mano de una "profunda" transformación social.

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La ministra ha resumido en tres las razones para seguir invirtiendo en ciencia, innovación y universidades: porque la ciencia cambia vidas y la investigación biomédica permite avanzar en la lucha contra el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas o terapias avanzadas; para asegurar una autonomía estratégica y no depender de las decisiones de terceros en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas o biotecnología; y porque la inversión en investigación e innovación es el motor principal del crecimiento económico y social.

Diana Morant ha defendido además esta apuesta en un contexto de "gran turbulencia global" debido a la guerra comercial y tecnológica, al auge del negacionismo, a la crisis climática y de ataques a las instituciones democráticas, y frente a algunos líderes que proponen "una tecnología solo para unas élites y un aceleracionismo sin brújula ética".

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Frente a ese modelo, la ministra ha defendido una autonomía estratégica de Europa sin sacrificar derechos, una digitalización "ética y humana" y una transición energética que contribuya a frenar la crisis climática y a reducir las desigualdades. "No queremos una economía más tecnológica si no es también más justa", ha manifestado.

Durante el acto inaugural, el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ha subrayado la trascendencia de que la innovación no se quede en el laboratorio, pero ha insistido en que los avances científicos y tecnológicos pueden ser un arma de doble filo, ya que pueden contribuir al avance y el progreso de la sociedad, pero también ser una nueva forma de exclusión. EFE

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