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Mike Brown se rinde ante Brunson: "Es un competidor nato"

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San Antonio (EE.UU.), 4 jun (EFE).- Mike Brown, técnico de los New York Knicks, se rindió este miércoles ante el carácter de Jalen Brunson, un "competidor nato" que metió 13 de sus 30 puntos en el cuarto período del primer partido de las Finales NBA, ganado 105-95 a domicilio por los neoyorquinos.

"Es un competidor nato, tío. En los momentos más importantes, aparece, y eso es lo que se supone que deben hacer los MVP. Le pusimos el balón en las manos y dijimos que íbamos a vivir o morir con él. Y nos sacó adelante, como ha hecho una y otra y otra vez", dijo Mike Brown en rueda de prensa.

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"Cuando juegas en San Antonio y enfrente tienes un ancla defensiva como Wembanyama, tu posición tiene que ser perfecta", añadió.

Los New York Knicks remontaron una desventaja de 14 puntos y triunfaron por 105-95 en el campo de los San Antonio Spurs para tomar la ventaja 1-0 en las Finales de la NBA.

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Jalen Brunson metió 13 de sus 30 puntos en el cuarto período para poner el sello en el duodécimo triunfo seguido de los Knicks en estos 'playoffs'.

"Los chicos estuvieron muy bien tirando, muy bien atacando en segunda penetración, y esas son las cosas que tienes que hacer contra este equipo, porque Wembanyama siempre va a ir hacia el balón cuando penetras. Y, de nuevo, doy crédito a los nuestros, empezando por Jalen, porque hizo jugadas enormes" destacó el preparador. EFE

(foto)

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