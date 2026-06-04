Espana agencias

Calor, viento, lluvia o tormentas ponen en aviso a 5 comunidades, Cataluña en naranja

Guardar
Google icon

Madrid, 4 jun (EFE).- Cinco comunidades -Andalucía, Aragón Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña- mantienen este jueves el aviso por tormentas, calor, viento o lluvia, con especial incidencia en Cataluña, donde hay nivel naranja por fuertes precipitaciones de hasta 40 litros en una hora, informa la Aemet en su web.

Cataluña ha activado el aviso naranja (peligro importante) en Barcelona y Girona por lluvias y tormentas -con probable granizo- que acumularán 40 litros en una hora e incluso 50-60 litros en dos o tres horas; Además, Lleida y Tarragona están en amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, hasta 20 litros en una hora, y por viento con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, respectivamente.

PUBLICIDAD

La Comunidad Valenciana mantiene aviso amarillo por calor en la provincia de Valencia, donde los termómetros subirán hasta los 36 grados. También hay alerta amarilla en Castellón por lluvias que dejarán hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y por fuerte viento, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

En Andalucía solo la provincia de Málaga permanece en aviso amarillo por máximas de 36 grados en puntos de Sol y Guadalhorce.

Toda la comunidad de Aragón tiene nivel amarillo por rachas máximas de 70 kilómetros por hora, con viento del noroeste.

En Canarias las rachas máximas también alcanzarán los 70 kilómetros por hora, con viento del nordeste que afectará a cumbres y vertientes sureste de las islas montañosas, así como a la vertiente noroeste de La Palma, La Gomera y Gran Canaria, y al extremo oeste de El Hierro y Tenerife.

PUBLICIDAD

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4-2. Panamá derrota a la República Dominicana en su penúltimo ensayo previo al Mundial

Infobae

Paunovic afirma que la joven selección de Serbia debe aprender ante México

Infobae

El número de grandes fortunas en España crece un 5,3 % en 2025, hasta 259.700

Infobae

Christiansen confía en recuperar automatismos antes del debut en el Mundial 2026

Infobae

Nueva York explota con las finales de los Knicks tras 27 años: "No lo he vivido nunca"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 10 alusiones a Pedro Sánchez repartidas por el sumario del ‘caso Leire Díez’: de “el jefe” a “el one”

Las 10 alusiones a Pedro Sánchez repartidas por el sumario del ‘caso Leire Díez’: de “el jefe” a “el one”

La estrategia del PSOE para influir en periodistas: camufló como campaña electoral un pago de 18.125 euros al medio que difundió audios de Villarejo

Última hora del caso Leire Díez y la declaración del hermano de Pedro Sánchez, en directo: novedades de la UCO y reacciones políticas

La sombra de Santos Cerdán detrás de la ‘fontanera’: el sumario sitúa al ex número tres del PSOE por encima de Leire Díez y le atribuye las decisiones estratégicas

El hermano de Pedro Sánchez declara hoy como investigado: así ha sido el desfile de testimonios en el juicio por su nombramiento en Badajoz

ECONOMÍA

40 años de la PAC: la política agraria común ha ‘abonado’ 200.000 millones de euros en el campo español

40 años de la PAC: la política agraria común ha ‘abonado’ 200.000 millones de euros en el campo español

Trump provoca una ‘estampida’ empresarial en Cuba: Meliá, Iberostar e Iberia aceleran su salida de la isla

La visita del papa llena los hoteles de cinco estrellas en Madrid: los alojamientos más caros crecen más que cualquier otro con la llegada de León XIV

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

DEPORTES

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

Enrique Riquelme señala a Anas Laghrari, segundo de Florentino Pérez, y agita la campaña del Real Madrid: “Tiene poder total en el club”