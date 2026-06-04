Calor, viento, lluvia o tormentas ponen en aviso a 5 comunidades, Cataluña en naranja

Madrid, 4 jun (EFE).- Cinco comunidades -Andalucía, Aragón Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña- mantienen este jueves el aviso por tormentas, calor, viento o lluvia, con especial incidencia en Cataluña, donde hay nivel naranja por fuertes precipitaciones de hasta 40 litros en una hora, informa la Aemet en su web.

Cataluña ha activado el aviso naranja (peligro importante) en Barcelona y Girona por lluvias y tormentas -con probable granizo- que acumularán 40 litros en una hora e incluso 50-60 litros en dos o tres horas; Además, Lleida y Tarragona están en amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, hasta 20 litros en una hora, y por viento con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, respectivamente.

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La Comunidad Valenciana mantiene aviso amarillo por calor en la provincia de Valencia, donde los termómetros subirán hasta los 36 grados. También hay alerta amarilla en Castellón por lluvias que dejarán hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y por fuerte viento, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

En Andalucía solo la provincia de Málaga permanece en aviso amarillo por máximas de 36 grados en puntos de Sol y Guadalhorce.

Toda la comunidad de Aragón tiene nivel amarillo por rachas máximas de 70 kilómetros por hora, con viento del noroeste.

En Canarias las rachas máximas también alcanzarán los 70 kilómetros por hora, con viento del nordeste que afectará a cumbres y vertientes sureste de las islas montañosas, así como a la vertiente noroeste de La Palma, La Gomera y Gran Canaria, y al extremo oeste de El Hierro y Tenerife.

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Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE