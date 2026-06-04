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Paunovic afirma que la joven selección de Serbia debe aprender ante México

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Toluca (México), 3 jun (EFE).- El seleccionador serbio, Veljko Paunovic, afirmó este miércoles que su joven equipo debe aprovechar el partido amistoso del jueves ante México para potenciar su nivel.

"Somos una selección nueva, muy joven, en el partido contra Cabo Verde hicimos debutar a varios jugadores, mañana seguramente también lo haremos. Ha sido un desafío ya que tenemos jugadores importantes lesionados, pero venimos con un grupo con hambre de aprender y que busca una oportunidad, aunque eso no quita lo competitivos que vamos a ser ante México", afirmó el técnico.

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Paunovic se refirió a la derrota por 3-0 que sufrieron el pasado domingo ante Cabo Verde en partido amistoso.

El entrenador habló en la previa del amistoso del jueves en el que su selección visitará al Tri en partido que le servirá a los locales como preparación para el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio.

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"Enfrentaremos a un gran equipo liderado por el 'Vasco' Aguirre, un técnico que admiro y al que vi hace unos meses; tuvimos una gran conversación, recordamos cuando yo era jugador", señaló.

El técnico, que ha dirigido al Real Oviedo en España, a Tigres UANL y Guadalajara en México, a Reading de Inglaterra y al Chicago Fire de la MLS, compartió su emoción por regresar a México para medirse a esta selección, que dijo tiene gran nivel.

"Será muy especial enfrentar a un rival de esta calidad, que está en el lado opuesto de donde estamos nosotros, a las puertas de un Mundial en casa, por eso creo que mañana va a ser un gran partido", comentó.

El estratega mantuvo sus elogios para el plantel de Javier Aguirre, que previó los atacará desde temprano.

"México tiene una fantástica plantilla, creo que van a salir fuertes desde el inicio, con mucha energía en el ataque. Nosotros intentaremos establecer equilibrio, aunque será nuevo para estos jugadores", subrayó.

De ahí que la importancia, puntualizó, de que Serbia, que no se clasificó a la Copa del Mundo, no desperdicie este partido.

"México es muy fuerte en casa, cuesta mucho hacerle gol. Destaca por la manera de atacar empujado por su afición. Tiene gran calidad individual, conozco a varios de los jugadores que están ahí. Esta es una gran oportunidad de crecer para mi equipo", reiteró. EFE

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