Los positivos de hantavirus serán vigilados durante seis meses tras el alta

Madrid, 4 jun (EFE).- La Comisión de Salud Pública ha fijado los criterios por los que los positivos de hantavirus aislados en el Hospital Gómez Ulla serán dados de alta: tendrán que estar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas, tras lo cual serán controlados durante seis meses para vigilar posibles secuelas.

El nuevo protocolo de manejo de las personas en seguimiento por el brote de hantavirus del crucero MV Hondius establece que aquellos casos confirmados que desarrollen síntomas permanecerán en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) hasta su recuperación clínica, mientras que los que sean asintomáticos, estarán allí hasta obtener una prueba PCR negativa, cada 72 horas en sangre, suero, orina y exudado orofaríngeo.

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De los dos casos confirmados en España, el primero, un hombre de 72 años, dio positivo el 11 de mayo, un día después de desembarcar del Hondius en Tenerife y ser trasladado al Gómez Ulla, y poco después empezó a desarrollar síntomas respiratorios y febrícula. Su recuperación ha sido favorable hasta estar ya asintomático.

Mientras, el segundo caso confirmado, por el contrario, dio positivo el pasado día 25 estando sin síntomas, pero ha presentado febrícula en las últimas horas, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

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Al ser ambos sintomáticos, se les aplicará el mismo criterio de alta, es decir, tendrán que estar al menos tres días sin síntomas y dar negativo en dos PCR en orina y exudado orofaríngeo, separadas por 48 horas.

No obstante, serán sometidos a un seguimiento clínico durante seis meses para detectar posibles secuelas y monitorizar su evolución, ya que los estudios más recientes sobre hantavirus Andes, la cepa con la que han resultado contagiados, muestran que la detección del virus en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica, sin que se haya demostrado que ello suponga un riesgo de transmisión de la enfermedad.

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Por ello, los criterios de alta fijados en el protocolo no se basan exclusivamente en la negativización de la PCR sanguínea, sino en la ausencia de síntomas y en la negativización de las muestras biológicas más directamente relacionadas con la posible eliminación del virus, como la orina y el exudado orofaríngeo.

Así, la guía contempla expresamente este extremo de que algunas personas puedan mantener una PCR positiva en sangre tras recibir el alta hospitalaria, de ahí que establezca el seguimiento de seis meses, en los que se harán controles periódicos hasta que la prueba resulte negativa.

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En ese tiempo, se les tomarán muestras de sangre mensuales hasta obtener un resultado negativo.

Además, dado que el virus puede persistir en semen por largos periodos de tiempo, recomienda que eviten las relaciones sexuales sin protección durante, al menos, 4 meses posteriores al inicio de los síntomas.

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Igualmente, deben evitar todas aquellas actividades que pueden conllevar un riesgo de contacto con sangre, como hacerse extracciones u otras acciones en entornos sanitarios, así como limitar los deportes de contacto y otros donde pueda haber riesgo de sangrado. Esta medida terminará cuando tenga una prueba de PCR negativas en sangre.

Por su parte, los considerados contactos, los otros 12 pasajeros del buque aislados en el Gómez Ulla y las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron avión con una de las fallecidas, deberán completar el periodo máximo de cuarentena, que es de 42 días.

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No obstante, a los 28, si persiste su situación favorable, pueden continuar haciendo la cuarentena en sus casas; si en esos últimos 14 días de aislamiento siguen asintomáticos, se les tomará una muestra al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología.

Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.

Estas medidas forman parte del dispositivo de vigilancia y control diseñado para garantizar la seguridad de los pacientes, de los profesionales sanitarios y de la población general, aplicando el principio de precaución mientras continúa la monitorización internacional de este brote. EFE

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