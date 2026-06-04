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Esteban (PNV) ve pocas posibilidades de que Sánchez tenga presupuestos en 2027

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Vitoria, 4 jun (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dejado claro que no es optimista y que no ve muchas posibilidades de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logre sacar adelante los presupuestos generales de 2027.

Esteban ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa conjunta con el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, en la que han presentado una proposición de ley para agilizar trámites administrativos en Euskadi.

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Con respecto a los presupuestos generales de 2027, cuyo trámite anunció ayer Sánchez, el líder del PNV ha considerado lógico que el presidente quiera tener cuentas el próximo año si no opta por la convocatoria de elecciones tal y como le ha reclamado el propio Esteban.

"No tiene muchas posibilidades (de aprobarlos). Yo no soy muy optimista, pero lo tiene que intentar. Desde su punto de vista entiendo que presenta unos presupuestos", ha indicado Esteban. "Vamos a ver qué sucede", ha agregado.

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En la misma comparecencia también se ha referido a la moción de censura instrumental planteada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para decir que ni siquiera ha hablado con él sobre esta cuestión. "Si ni siquiera he hablado con él....¿qué opinión creen que puedo tener?", ha respondido.

"El señor Feijóo podrá decir que le votemos, pero su partido no ha querido el euskera en Europa; ha defendido en el Senado que no se hagan las transferencias pendientes; se ha opuesto con uñas y dientes a la creación de una selección de pelota vasca; y ha dicho barbaridades históricas del Palacete de París. No tengo nada más que decir", ha zanjado. EFE

(foto) (vídeo)

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