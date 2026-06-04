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Un acusado de agredir sexualmente a un menor en Manacor (Mallorca) no se presenta al juicio

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Un hombre acusado de agredir sexualmente a un menor de edad en Manacor no se ha presentado este jueves al juicio contra él que estaba señalado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

Tras una hora de espera, y pese a que su abogado ha podido ponerse en contacto con él, la magistrada ha decidido suspender la vista y posponerla.

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La fiscal ha explicado que está previsto que ambas partes alcancen un acuerdo de conformidad que evitaría la celebración del juicio, en el que se enfrenta a cuatro años de cárcel y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos sucedieron en agosto de 2023, cuando la víctima tenía 11 años de edad. El acusado se aproximó al menor y le sometió a tocamientos de carácter sexual por debajo del pantalón mientras le instaba a no contarle lo sucedido a su madre.

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