El Círculo de Empresarios reclama la convocatoria de elecciones generales

Madrid, 4 Junio (EFE).- El Círculo de Empresarios ha reclamado este jueves la convocatoria de elecciones generales en España, al considerar que el país necesita un nuevo mandato ciudadano para poder acometer las reformas estructurales que la actual transformación global exige.

En un comunicado difundido hoy, el Circulo considera que el actual Gobierno carece de la fuerza política suficiente para impulsar dichas reformas, "dada la prolongada ausencia de presupuestos generales, la polarización política y el deterioro del capital institucional".

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A su juicio, la situación actual debilita la capacidad efectiva de gobierno y dificulta la adopción de decisiones de largo plazo que el país reclama, al tiempo que erosiona la seguridad jurídica y proyecta "una imagen de inestabilidad incompatible con el papel que España debe desempeñar en Europa".

La organización empresarial sostiene que se deben abordar reformas estructurales en ámbitos como la educación, la energía, la productividad, el mercado de trabajo, la unidad de mercado, la innovación, la dimensión empresarial y la eficiencia institucional.

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Sin ellas, advierte, el país corre el riesgo de afrontar el nuevo ciclo histórico "con estructuras e incentivos heredados de un tiempo ya agotado".

El Círculo concluye que, cuando un país necesita transformaciones de fondo y carece de un mandato suficiente para impulsarlas, es exigible renovar el ejercicio del poder de los ciudadanos para elegir a sus representantes políticos.

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Esta "es la vía que la propia democracia constitucional prevé para restablecer su legitimidad operativa, lejos de cualquier cálculo coyuntural", subraya. EFE