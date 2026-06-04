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Leire Díez informó a la presidenta del PSOE, que estaba al tanto también por Cerdán: "Se lo habías contado"

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La exmilitante socialista Leire Díez mantenía informada a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de acciones para "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez. "Se lo habías contado a Santos el otro día", le dijo la dirigente y diputada, en alusión al exsecretario de Organización Santos Cerdán, a quien el juez sitúa como el presunto cabecilla de una red que buscaría desestabilizar causas judiciales.

En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

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"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relatan los agentes.

La conversación tuvo lugar el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su 'Carta a la ciudadanía'. Dos días después tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE que, para el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa, fue el "punto de inflexión" de la presunta trama.

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"Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", transmitió Díez el día 25 al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, también investigado.

NARBONA DIJO QUE CONOCÍA A DÍEZ

Tras la publicación de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez para conseguir información comprometedora de jueces, fiscales y agentes de la UCO, en mayo de 2025, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido.

Además, dijo estar "muy disgustada" por los encuentros que había mantenido en nombre del partido con la intención de perjudicar al teniente coronel de la UCO Antonio Balas y a otros funcionarios públicos.

Meses después, cuando Díez fue detenida por la Guardia Civil en diciembre del mismo año --en una operación en la que también fueron arrestados el exvicepresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso--, Narbona trató de desvincularse de ella señalando que ya no tenía nada que ver con los socialistas.

"Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros, eso es así", indicó en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso y, a renglón seguido, negó sentir miedo por que pudiera aportar información comprometedora para el PSOE. "Yo desde luego no", aseguró.

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EuropaPress

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