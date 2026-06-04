La Fundación Princesa recuerda a Satrapi como ejemplo de integridad y fortaleza

Oviedo, 4 jun (EFE).- La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, ha señalado este jueves que la artista franco-iraní Marjane Satrapi, fallecida a los 56 años, fue un ejemplo "de humanidad, de compasión, de lucha contra la adversidad, de integridad y de fortaleza" y se ha mostrado convencida de que "su luz seguirá brillando de forma continua, a través de su excepcional obra y de su palabra".

La historietista, cineasta y pintora recibió en 2024 el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por ser una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad.

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Sanjurjo ha recordado en un comunicado los versos del poeta iraní Saadi que recitó en su discurso durante la ceremonia de entrega de los galardones: "Cuando la vida causa dolor a un miembro / los demás no descansan".

Satrapi, mundialmente conocida por su cómic 'Persépolis', murió "de tristeza" poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida, según han señalado sus familiares en un comunicado.

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El jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que la ensalzó como símbolo "del compromiso cívico liderado por las mujeres", la consideró como una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones y puso de relieve su talento para reinventar las relaciones entre arte y comunicación en su novela gráfica 'Persépolis' al plasmar ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador.

En el discurso que pronunció sobre el escenario del Teatro Campoamor, donde intervinieron además el cantante Joan Manuel Serrat, el escritor canadiense Michael Ignatieff y la poeta rumana Ana Blandiana, también galardonados, Satrapi defendió una educación que enseñe a los jóvenes "ética, civismo y, sobre todo, compasión y bondad", en lugar de un modelo centrado en que "tengan éxito económico y social".

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La historietista pudo finalmente acudir a la ceremonia celebrada en Oviedo el 25 de octubre de 2024 después de que en un primer momento se anunciara que no podría acudir por circunstancias personales graves. EFE