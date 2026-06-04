Espana agencias

Un báculo para León XIV: un artista de Tarragona talla una férula papal inspirada en Gaudí

Guardar
Google icon

Reus (Tarragona), 4 jun (EFE).- El joyero y escultor Joan Serramià ultima en su taller de Reus un báculo papal inspirado en Antoni Gaudí y su gran obra, la Sagrada Familia, que León XIV recibirá como regalo el próximo miércoles, 10 de junio, durante su visita a Barcelona.

Serramià, que es descendiente de la familia Gaudí, asegura que está creando de manera desinteresada este báculo, cuyo coste ronda los 3.700 euros, financiados con pequeñas aportaciones de particulares de Riudoms, Reus y Tarragona y de personas vinculadas a la Sagrada Familia.

PUBLICIDAD

"Queríamos que fuera una obra hecha entre mucha gente, por eso descartamos que una sola persona asumiera todo el coste", señala Serramià (Tarragona, 1963) en una entrevista con EFE.

El artista llevará el báculo al Palacio Episcopal de Barcelona, donde será entregado a León XIV el miércoles, 10 de junio, día que el pontífice oficiará una misa en la Sagrada Familia por el centenario de la muerte de Gaudí.

PUBLICIDAD

Desconoce quién será el encargado de entregar la pieza al papa, ni si éste lo utilizará durante su visita a Barcelona. "No sabremos si la lleva hasta que lo veamos aparecer. Hay mucha gente ilusionada pendiente de ese detalle, pero, tanto si la utiliza como si no, que el santo padre la reciba ya es un honor enorme", cuenta.

La iniciativa de crear el báculo nació a principios de año a propuesta de Xavier Fortuny, vecino de Riudoms (Tarragona) y conocedor de la figura de Gaudí. Serramià aceptó el encargo pese a estar inmerso en otro proyecto de gran envergadura: una escultura dedicada al arquitecto que se instalará en Reus.

"Cuando me lo propusieron pensé que sería un sueño. Hacer una férula para el santo padre es lo máximo a lo que puede aspirar un escultor a nivel espiritual", afirma.

El báculo reúne numerosos elementos inspirados en el universo creativo de Gaudí. El cuerpo principal está elaborado con maderas procedentes de los cinco continentes, como símbolo de la universalidad de la Iglesia y de la proyección internacional de la obra del arquitecto.

En la parte superior destaca una cruz gaudiniana visible desde los cuatro lados, concebida como el núcleo simbólico de la pieza e inspirada en las que hay en la Torre Bellesguard, el Park Güell o la propia Sagrada Familia.

La cruz está realizada con un material sintético ligero y resistente, y se sostiene sobre una estructura de plata inspirada en las formas de nubes y ángeles de la Fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia.

El báculo incorpora además cuatro piedras procedentes del Mas de la Calderera de Riudoms, lugar vinculado a la biografía de Gaudí y donde algunos creen que pudo haber nacido en 1852.

En la base figura una tortuga terrestre inspirada en las que decoran la Fachada del Nacimiento, uno de los primeros elementos del templo diseñados por el arquitecto.

"Abajo está lo primero que hizo Gaudí en la Sagrada Familia y arriba lo último. Hay una conexión simbólica entre ambos extremos", detalla Serramià.

Para el escultor, que una obra salida de su taller pueda llegar a manos del papa supone un hito difícil de igualar. "Es un privilegio y un sueño. Nunca imaginé que una pieza creada aquí pudiera llegar tan lejos", señala.

"Si el papa decide utilizarla, sería la primera vez que un pontífice llevaría una férula coronada por una cruz gaudiniana. Sería algo muy potente", concluye Serramià. EFE

dpj/gb/bal

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fundación Princesa recuerda a Satrapi como ejemplo de integridad y fortaleza

Infobae

El Supremo abre causa a un senador del PSOE por proponer a su mujer jueza de paz en Cádiz

Infobae

Convocada otra reunión negociadora con los sindicatos valencianos de docentes

Infobae

Las Urgencias constatan un aumento de las intoxicaciones vinculadas a mezcla de sustancias

Infobae

Desarticulada una red que distribuía combustible a los narcos en la provincia de Cádiz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

Última hora del caso Leire Díez | La UCO registra Tubos Reunidos y acude a la SEPI en busca de información para la pieza secreta que investiga Pedraz

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

El pueblo de moda para comprar casas en el Pirineo: 89.000 euros por viviendas reformadas de tres habitaciones

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

DEPORTES

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones