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Los profesores catalanes retoman la huelga: el 65% rechaza el preacuerdo firmado entre los sindicatos y la Generalitat

Solo un tercio ha votado a favor del pacto alcanzado el pasado viernes entre el Departamento de Educación y CCOO, UGT, Ustec y Aspepc-sps

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Profesores cortan la AP-7 a la altura de Girona, a 27 de mayo de 2026. (EFE/David Borrat)
Profesores cortan la AP-7 a la altura de Girona, a 27 de mayo de 2026. (EFE/David Borrat)

Los profesores catalanes seguirán con la huelga y con el calendario de protestas después de que hayan rechazado el preacuerdo que habían alcanzado la mayoría de sindicatos convocantes con el Departamento de Educación. Un 65,1% de los docentes catalanes llamados a votar en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical rechazan el pacto alcanzado el pasado viernes por parte del Departamento de Educación, CCOO, UGT, Ustec y Professors de Secundària (Aspepc-sps). Solo un tercio, el 34,9 % del total, ha votado a favor.

Según la información publicada en la web de la votación, desde el lunes a las 12:00 horas y hasta este jueves a la misma hora, la consulta ha recibido 60.686 votos de docentes de Cataluña. 39.502 han sido en contra y 21.184 a favor de un censo total de 99.305, lo que sitúa la participación en el 61 %.

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Qué incluía el pacto rechazado por el profesorado

El documento firmado por Ustec, Aspepc, UGT y CC OO recogía la creación de un nuevo complemento de mejora docente. Ese plus se empezaría a cobrar en 2026, con 50 euros mensuales durante los dos primeros años, y llegaría a 173 euros en 2029. A esa cantidad se sumaba un incremento de 210 euros del complemento autonómico, también previsto para 2029. La combinación de ambas partidas situaba la subida en casi 400 euros mensuales en cuatro años, una cuantía que superaba los 600 al mes si se añadían los incrementos estatales.

El preacuerdo también contemplaba devolver la deuda de los sexenios, recortados en 2012, en un plazo de cinco años. En el capítulo de plantilla, incluía la incorporación de 6.413 docentes y educadores para atender al alumnado con necesidades especiales durante los próximos cuatro cursos.

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Otra de las medidas pactadas era la convocatoria de 5.000 plazas de catedráticos de secundaria durante los dos próximos años. Tras la firma, los sindicatos mayoritarios habían anunciado la desconvocatoria de las huelgas territoriales previstas entre el lunes y el jueves, aunque CGT e Intersindical han mantenido.

Educación también había aceptado modificar el currículum y a trabajar en un plan para reducir la carga burocrática que asume el profesorado. Además, acordaron una modificación de las ratios, una reclamación histórica. Ambas partes acordaron un máximo de 20 alumnos por aula en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato.

Vuelta a las calles

Ahora, con el rechazo de los profesores, la Generalitat y los representantes sindicales deberán volver a sentarse para mejorar el acuerdo. Por su parte, los maestros, profesores y educadores continuarán con la huelga, que nunca terminó del todo.

CGT, que no llegó a desconvocarla, consideraba que el acuerdo era “una miseria”. “Ni revierte la pérdida de poder adquisitivo ni la parada, ni hay un aumento de plantilla que pueda mejorar la atención a la diversidad, existe un aumento similar al de los cursos anteriores, por tanto no hay una mejora sino que una continuidad (1-2 profesionales por centro en 4 años), ni recupera la democracia en los centros. Y, si no fuera suficiente, deja fuera de ninguna mejora a muchas trabajadoras de la educación (PAE, ocio, 0-3, PAS, integradoras sociales)”, criticaban.

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