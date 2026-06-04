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Convocada otra reunión negociadora con los sindicatos valencianos de docentes

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València, 4 jun (EFE).- La Conselleria de Educación ha convocado a los sindicatos de docentes a una nueva reunión de la mesa de negociación para este viernes a las 14 horas, en el marco de la huelga indefinida del profesorado de enseñanza pública no universitaria que mañana cumplirá su vigésima jornada lectiva.

Así lo ha confirmado la Conselleria en un comunicado, mientras los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) en la mesa sectorial de Educación se han enterado de esa convocatoria, vía correo electrónico, durante la manifestación de docentes que tiene lugar este jueves por el centro de València.

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Fuentes sindicales han señalado que la convocatoria les ha llegado sin documentación adjunta.

La última jornada de reuniones entre ambas partes (Conselleria y sindicatos) tuvo lugar este miércoles, de forma telemática, aunque solo con ANPE y CSIF pues no contó con la participación de los tres sindicatos mayoritarios.

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El profesorado de la enseñanza pública no universitaria ha salido de nuevo a la calle en València este jueves para manifestarse en defensa de la educación pública y reclamar mejoras a la Conselleria de Educación.

Poco después de las 11 de la mañana ha comenzado en la plaza del Ayuntamiento la segunda manifestación de esta semana, que recorrerá el centro de la ciudad hasta las inmediaciones de Les Corts Valencianes, donde desde pasadas las 12 comparece la consellera de Educación, Carmen Ortí, para hablar de sus presupuestos de 2026.

La manifestación ha sido convocada por los tres sindicatos de docentes mayoritarios, STEPV, CCOO y UGT, y tiene el apoyo de la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) y de colectivos como los bomberos de Valencia, que se han sumado con una pancarta que dice ‘La educación también salva vidas’ y han sido ovacionados por los manifestantes.

Las camisetas verdes y los chalecos amarillos protagonizan esta nueva movilización, junto con los paraguas para intentar protegerse del sol cuando el termómetro roza ya los 30 grados, con lemas como 'consellera dimisión' y música, como la ‘Marcha fúnebre’. EFE

(foto) (vídeo)

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