Leire Díez buscó que ex altos cargos con el PP colaboraran para "limpiar las instituciones": "Nos podemos ayudar"

La exmilitante socialista Leire Díez, que coordinaba la presunta trama que se investiga en la Audiencia Nacional para desbaratar causas judiciales que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez, se reunió con el que fue secretario de Estado de Seguridad en la etapa del expresidente 'popular' Mariano Rajoy en el Gobierno, Francisco Martínez Vázquez, para proponerle "limpiar las instituciones" y le instó a ayudarse: "¿Cómo nos podemos ayudar para desenmascarar todo esto?".

Así consta en audios de encuentros entre Díez y Martínez, a los que ha tenido acceso Europa Press y que se encuentran recogidos en el sumario de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional.

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"Obviamente, la intención de todo esto es limpiar. Yo no estoy aquí para otra cosa no sea limpiar. No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no les ponemos correa nos estaremos equivocando", adujo la exmilitante a Martínez.

El ex 'número dos' del Ministerio del Interior le respondió "limpiar esas casas", a lo que Díez contestó que "con lo poco o lo mucho que haya escuchado", ella sabe que Martínez no actuó "como un alma libre". Esas reuniones se mantuvieron, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en julio de 2024.

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Cabe recordar que Martínez está acusado en el juicio por la 'Operación Kitchen' que se está celebrando actualmente y busca dilucidar sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información al extesorero 'popular' Luis Bárcenas que pudiera comprometer a dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente así, la investigación sobre la existencia de la una contabilidad opaca en el seno del partido.

"Si hay un policía que ha hecho un informe falso, tiene que estar fuera. Si alguien ha hecho un informe falso en su labor de gestión, tiene que estar fuera. No puede ser jefe. Tendrá que ser lo que tenga que ser, pero no puede ser jefe", se escucha que le dijo la exmilitante al exsecretario de Estado.

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Entonces, Martínez le cambió de tema de conversación para recordarle que le había entregado "una lista de operaciones policiales que estaban relacionadas con Andalucía" y le recordó que "algunas de ellas" son anteriores a que él llegara al Ministerio del Interior.

FRANCISCO MARTÍNEZ HABLÓ A LEIRE DE LAS "SAUNAS"

La UCO también recoge que la exmilitante trasladó a Martínez "su intención de llegar a un acuerdo con él, indicándole que su equipo estaba tratando de encontrar la manera de sacarle de todo esto".

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"Pero Paco, necesito que nos pongamos en el lado adecuado de la historia. Y ahora te tienes que decidir qué es el lado adecuado de la historia. Ayudar a desenmarañar todo esto o que esto se siga complicando más", le dijo Díez.

Martínez le preguntó a quién le iba a trasladar la información, si "están en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa", a lo que Díez respondió: "En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa. Porque, como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz".

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La UCO indica que Martínez aportó "diversa información que, según se infiere, estaría relacionada con el cargo que desempeñó en el Ministerio del Interior", y que hablaron de diversos asuntos, entre los que se encontraría un supuesto informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre las saunas vinculadas al suegro de Sánchez: "Seguro cien por cien que hay un informe, al menos uno, del CNI sobre las saunas".