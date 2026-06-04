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La Fundación Fernando Buesa recibe el Premio Rojana en el 15º aniversario del fin de ETA

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Madrid, 4 jun (EFE).- La Fundación Felipe González ha decidido por unanimidad otorgar el VI Premio Rojana, que recuerda la figura del exvicepresidente del Gobierno y dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, a la Fundación Fernando Buesa, por su trabajo para mantener la memoria de las víctimas de ETA cuando se van a cumplir 15 años del fin de su actividad armada.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el galardón destaca la "extraordinaria labor" de la fundación desde su creación hace 26 años en homenaje al diputado socialista Fernando Buesa, asesinado por la banda terrorista junto a su escolta, Jorge Díez Elorza.

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El trabajo de la organización galardonada se centra en contribuir al conocimiento y la difusión del pensamiento político de Buesa que, según sostiene el jurado, se basó en su apuesta por el progreso social, la búsqueda de la paz y la defensa del pluralismo.

La entrega del reconocimiento se llevará a cabo el próximo 25 de junio en la Residencia de Estudiantes de Madrid en un acto en el que participarán el economista Juan Moscoso; la hija de Fernando Buesa, Marta Buesa; la directora general de Save The Children España, Isla Ramos; y ex secretario general de los socialistas vascos Ramón Jáuregui.

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El jurado de esta VI edición del Premio Rojana 'Alfredo Pérez Rubalcaba' está presidido por la socialista Elena Valenciano y cuenta entre sus miembros con anteriores ganadores, como la presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo o el biólogo Miguel Delibes. EFE

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