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La fiscal rebaja de 6 a 3 años su petición de cárcel para Granados en el juicio de Púnica

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Madrid, 4 jun (EFE).- La fiscal ha rebajado de seis a tres años de prisión su petición de prisión para el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraudes en contrataciones públicas, en el juicio del caso de corrupción Púnica relacionada con el PP.

Para los otros 13 acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, ha mantenido sus solicitudes de hasta 4 años y 10 meses de cárcel por contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el fallecido José Luis Huerta, era amigo de Granados desde la época en la que este era alcalde de Valdemoro (Madrid), según la Fiscalía.

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En concreto ha pedido cuatro años y diez meses de prisión para el exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza, y dos años y ocho meses para José Miguel Moreno, exregidor de esta misma localidad, y para los exalcaldes de Ciempozuelos Ángeles Herrera, de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada y de Móstoles Esteban Parro, además de ocho años de inhabilitación para el también exregidor de Móstoles Daniel Ortiz.

La fiscal ha rebajado la pena para Francisco Granados al retirar la acusación contra él respecto a los delitos relacionados con las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Ciempozuelos. EFE

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