Extinguido el incendio de la Academia de Infantería de Toledo tras afectar a 200 hectáreas

(Actualiza la NA4045 con la extinción del incendio)

Toledo, 4 jun (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado y extinguido el incendio forestal que se declaró este miércoles en terrenos de la Academia de Infantería de Toledo, que llegó a estar en nivel 2 y ha afectado a 200 hectáreas.

PUBLICIDAD

El Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) establece como hora de control y extinción del fuego las 23:15 horas del miércoles, con un dispositivo en el que participaron 12 medios, cuatro de ellos aéreos, y 43 efectivos del Infocam, a los que se han sumado efectivos de la UME, agentes medioambientales o bomberos del Consorcio de Toledo.

Alrededor de las 17:00 horas el incendio se declaró de nivel 2 por posible afección por humo a la zona oeste de la urbanización 'Las Nieves', ubicada en Nambroca (Toledo), cuyo Ayuntamiento decretó el confinamiento de los vecinos en sus casas y habilitó el pabellón municipal por si algún ciudadano no se sentía seguro en su domicilio.

PUBLICIDAD

Posteriormente, sobre las 21:00 horas, el nivel del incendio se rebajó a 1, que requiere la movilización de medios adicionales para la protección de personas y bienes amenazados por el fuego, aunque la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, señaló desde el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) que ya no existía riesgo para los vecinos de 'Las Nieves'.

Tras establecer el descenso a nivel operativo 0, el fuego se dio por extinguido. EFE