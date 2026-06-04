El Surne Bilbao se aferra a Miribilla para devolver la serie a Valencia

Bilbao, 4 jun (EFE).- El Surne Bilbao recibe al Valencia Basket el viernes en el Bilbao Arena (19.00 horas) en el segundo partido del 'playoff' de cuartos de final de la Liga Endesa con el objetivo de ganar y forzar el tercer partido tras la dolorosa derrota encajada en el Roig Arena (83-80).

El miércoles los 'hombres de negro' rozaron la gesta en la pista 'taronja' en un partido muy serio y por momentos brillante durante 34 minutos que llegaron a dominar por 13 puntos a seis minutos del final.

PUBLICIDAD

El Valencia, sin embargo, despertó en ese agónico sprint final subiendo varios puntos la intensidad defensiva, lo que unido a algunas decisiones arbitrales que desenfocaron a los de Jaume Ponsarnau acabaron abortando la que hubiera sido otra gran campanada en la primera jornada de las series por el título.

El equipo vasco se agarra ahora al 'efecto Miribilla' para intentar devolver la eliminatoria a cancha valenciana y alargar al menos unos días más su gran temporada. Se espera un lleno absoluto en un Bilbao Arena que volverá a disfrutar de un partido de 'playoff' después de once años.

PUBLICIDAD

Y será precisamente ante el mismo rival, un Valencia Basket que en aquella eliminatoria de la temporada 2014-15, al contrario que ahora, tenía el factor cancha en contra.

El equipo dirigido entonces por Sito Alonso, cuarto en la liga regular cayó eliminado a manos de los de Carles Durán en una serie a tres partidos en la que ni Bilbao ni Valencia ganaron en casa.

PUBLICIDAD

En el tercer y definitivo duelo, disputado el 1 de junio de 2015 en Miribilla, dos tiros libres de Pau Ribas a 25 segundos del final pusieron un 70-71 que frenó en secó la mejor temporada bilbaína en la ACB en fase regular y abrió un largo paréntesis sin 'playoff' en Bilbao que se cerrará el viernes. EFE

ibn/ida/og